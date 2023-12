Scelgo Arezzo: “Sul bilancio e su altre scelte importanti emergono contraddizioni dentro la maggioranza che sostiene la giunta Ghinelli”

ARezzo, 22 dicembre 2023 – “La fine del 2023 per la giunta Ghinelli ha fatto emergere alcune contraddizioni politiche che penalizzano lo sviluppo della città. Innanzitutto rileviamo il fatto che un partito importante che fa parte della maggioranza che sostiene il sindaco Ghinelli, ovvero Forza Italia, non ha votato il bilancio. I consiglieri di Forza Italia erano assenti in aula durante l’approvazione del bilancio. Un fatto politico rilevante che non può essere derubricato a semplice caso. E non è l’unico. La giunta ieri ha dovuto ritirare una importante delibera urbanistica a causa della mancanza del numero legale. Una vicenda, anche qui, tutta politica e interna alla maggioranza di governo. Così come serpeggia in modo molto evidente il malcontento tra alcuni consiglieri di maggioranza per la lettera di richiamo che il sindaco ha fatto recapitare qualche giorno fa ai partiti che lo sostengono sollecitando la partecipazione al voto del bilancio. Un appello che, come si è visto con Forza Italia, non ha sortito effetti. Se queste sono le premesse per il 2024, ci aspetta un anno molto difficile dal punto di vista politico. È chiaro che alcune lentezze di cui soffre la città, ormai in modo strutturale, sono conseguenza anche di questi scricchiolii all’interno della maggioranza. Purtroppo a farne le spese saranno ancora una volta i cittadini che si aspettano una amministrazione capace di rispondere ai problemi e affrontarli, senza perdersi in chiacchiere e scontri di potere”.