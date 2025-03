Arezzo, 13 marzo 2025 – Rossi (Lega): Installati quattro nuovi defibrillatori ad Arezzo

I defibrillatori sono stati installati in Via dei Platani, Meridiana, Via Monte Falco e Loc. Chiani. Continua l'iniziativa di Federico Rossi Segretario comunale e Capogruppo consiliare Lega di Arezzo, che si è attivato per installare i DAE in queste zone.

"Ho portato avanti questo progetto perché reputo fondamentale dotare il nostro Comune del maggior numero possibile di defibrillatori, focalizzando l'attenzione sulla salute degli aretini, garantendo l'assistenza immediata.

I quattro defibrillatori sono già installati e attivi in Via Monte Falco dove è stato posizionato nelle vicinanze del parco comunale A. Ducci, in zona Meridiana ha trovato collocazione nell'area verde in Via Antonio Pizzuto, un terzo DAE è stato sistemato tra Via dei Platani e Via dei Tigli mentre il quarto è stato posto adiacente al parco giochi di Chiani nelle vicinanze della Chiesa.

Continua la massima attenzione da parte della Lega di Arezzo a questa tematica e dopo l'installazione dello strumento in Loc. Le Poggiola e nelle Farmacie Comunali in collaborazione con A.F.M., arrivano quattro nuovi defibrillatori in delle aree che fino ad oggi ne erano sprovviste, per una spesa di circa 6 mila euro.

Ringrazio per il continuo e proficuo supporto a questa iniziativa il Vicesindaco Lucia Tanti, gli Assessori Merelli, Casi, Manneschi e gli Uffici comunali.

Inoltre organizzererò in collaborazione con Enti accreditati nuovi corsi di formazione BLSD (Basic life support and defibrillation) e di aggiornamento, gratuiti e aperti a chiunque, per aumentare il numero di potenziali soccorritori in grado di poter intervenire in caso di necessità."