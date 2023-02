Regionali, sconfitta del centrosinistra in Lazio e Lombardia. I dem toscani: “Era previsto, ora ripartiamo”

Attilio Fontana, confermato governatore della Lombardia

Firenze, 14 febbraio 2023 – - "Era largamente previsto questo risultato, lo vedevamo dai sondaggi, è un po' il frutto di quella luna di miele e di quella fiducia che il popolo italiano dà al governo nelle due Regioni forse più densamente abitate in Italia, il Lazio e la Lombardia".

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commentando con i giornalisti a Firenze il risultato delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio.

"Per quanto riguarda il Partito Democratico però – ha aggiunto Giani - nonostante tanti attacchi sulla stampa e sulle televisioni, e l'autoflagellazione eccessiva di alcuni nostri dirigenti, sembrava che fosse un partito squinternato nel contesto dell'opposizione con da una parte il Movimento cinque Stelle, e dall'altra il Terzo Polo, invece è venuto fuori dai risultati che è il perno dell'opposizione e del centrosinistra che può ricostruirsi".

"Noi abbiamo avuto un risultato oltre il 20% in Lazio, oltre il 22% in Lombardia - ha sottolineato Giani - I nostri candidati hanno costruito il risultato migliore in termini di opposizione, ed il Movimento cinque Stelle ed il Terzo Polo dovrebbero riflettere perché hanno visto assottigliarsi di molto il loro risultato ottenuto alle Politiche di settembre scorso".

La sconfitta nelle elezioni regionali in Lazio ed in Lombardia «è l'ultimo capitolo di una storia ormai chiusa ed è la coda della sconfitta delle elezioni politiche. Ora dobbiamo davvero ricominciare con umiltà e tenacia, e ripartire da zero per costruire un nuovo partito che abbia anche nuove facce, che sappia parlare un linguaggio semplice». Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto a Lady Radio.

Il nuovo Pd, secondo Nardella, deve «stare in mezzo alla gente, essere credibile, prendere impegni e portarli in fondo. Con Stefano Bonaccini questo credo che sarà assolutamente possibile. La vittoria del centrodestra e della destra» in Lazio e Lombardia «è stata chiara. Il Pd in certi casi è anche cresciuto, nel Lazio è anche cresciuto, è il primo partito dell'opposizione ed il secondo in assoluto, ma è una magra consolazione, non si può certo esultare. C'è molto lavoro da fare. Il congresso del Pd cade proprio nel momento giusto».

Sulle future comunali a Firenze, ha concluso Nardella, «manca meno di un anno e mezzo, intanto concentriamoci su questo congresso del Pd e poi in Toscana abbiamo scadenze importanti come le elezioni a Pisa e a Siena. Il Pd a Firenze è sempre andato bene, noi abbiamo fatto bene anche alle politiche nonostante la sconfitta e siamo stati decisivi per la vittoria delle Regionali».