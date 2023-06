Regionali 2025, giornata di studio con Fratelli d’Italia

Arezzo, 29 giugno 2023 – Si terrà domani, venerdì 30 giugno 2023 alle ore 17.00 in Località Talzano (presso le strutture della Talzano Eventi), una giornata di studio ed approfondimento sul governo del territorio ed in particolare in merito alle proposte di Fratelli d'Italia per la Toscana in vista delle elezioni regionali del 2025. Saranno presenti i vertici di Fdi Toscana e concluderà i lavori l'On. Giovanni Donzelli.