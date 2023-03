Il gruppo Schlein lancia lo sprint. "Giani, ora svolta più decisa". Apertura ai contiani: "Convergenze sui temi forti"

Il capogruppo Pd in consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli

Firenze, 1 marzo 2023 - Anche lui era in minoranza nel suo gruppo dem ed ora insieme ad altri cinque consiglieri brinda alla rincorsa vincente dell’accoppiata Schlein-Fossi. Vincenzo Ceccarelli, capo Pd all’assemblea regionale, rivendica di aver scelto "benissimo" nella corsa per la segreteria nazionale e toscana. "Sono contento eccome, ma detto dei vincitori e dei vinti, ci ricordiamo che siamo nello stesso partito e che tutti devono collaborare per risollevarlo" sottolinea Ceccarelli. Con lui avevano scelto Elly i consiglieri Melio, Paris, Pieroni, Gazzetti e Niccolai mentre in 16 avevano optato per Bonaccini. E ora? Nessun ribaltone ma un "vero spirito collegiale di lavoro sì" che vuol dire "un maggior confronto tra presidente Giani e gruppo consiliare sulle scelte stratagiche". Ora serve "sprint", ripete il capogruppo dem Ceccarelli, "bisogna stringere i ranghi e portare a casa i risultati". E’ necessario "dare risposte efficaci sul territorio per la sanità", "arrivare in fondo al nuovo piano di economia circolare per lo smatimento virtuso dei rifiuti", valorizzare scelte "come gli asili nido gratis fino a 36mila euro di Isee". Sul centro per i migranti, sottolinea Ceccarelli, "già un mese e mezzo fa facemmo sapere che era una soluzione non gradita quando ci fu il dibattito in consiglio". Torna in ballo la Multiutility dei servizi pubblici? "Quanto meno serve maggior coinvolgimento dei sindaci" e sulla nomina del sottosegretario regionale Ceccarelli non si sbilancia sottolineando che "ancora non c’è la normativa ... ma se Giani dice che è utile...".

Il Movimento 5 Stelle apre a convergenze (la capogruppo Irene Galletti su La Nazione è stata esplicita). "La nostra disponibilità c’è sempre stata e così continuerà, siamo contenti se la maggioranza si allarga a partire da singoli provvedimenti" evidenzia il capogruppo dem. Ieri Giani ha messo in agenda anche l’incontro con la neo segretaria Schlein (c’è da parlare subito di autonomia differenziata tra i temi caldi perché non le piace la posizione toscana); prima si confronterà con Fossi che ha trascorso il secondo giorno da segretario toscano a Montecitorio nel suo ruolo da deputato. Entro 15 giorni dal voto delle primarie sarà convocata l’assemblea del Pd toscano: 274 partecipanti di cui 111 legati alla mozione Bonaccini e 163 della mozione Schlein. Si eleggerà il presidente dell’assemblea, il direttivo, il tesoriere e la commissione di garanzia.

Elly Schlein sabato sarà a Firenze alla manifestazione dopo i fatti davanti al liceo Michelangelo contro la violenza e a favore della scuola, patrimonio di valori democratici. Dalle voci da Roma Simona Bonafè (mozione Bonaccini, ex segretaria dem toscana, deputata) potrebbe essere la nuova capogruppo alla Camera.

Dal centrodestra intanto forti preoccupazioni sullo sviluppo della Toscana: "Dalle parole di Fossi emerge come si stanno allontanando ancora di più le già deboli prospettive di sviluppo infrastrutturale" dichiara il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.