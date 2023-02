Pd, i problemi non aspettano le primarie

Stefano Bonaccini e Elly Schlein (Foto ANsa)

Firenze, 12 febbraio 2023 – Dobbiamo dare atto al Pd che con le primarie sta cercando di rianimarsi e ciò gli permette di riguadagnare qualche punticino nei sondaggi settimanali.

I circoli hanno ritirato su le saracinesche, al bancone del bar non si parla solo di calcio e di Sanremo, ma anche se la ripartenza deve essere firmata dal ’Bonaccia’ "che gl’ha esperienza da vendere e conosce di già come si sta nei Palazzi" o da la ’Elly’ che "l’è più di sinistra e meno legata al passato". Segnali incoraggianti perché il Pd, nello stato in cui si trova, deve massimizzare il sentimento popolare e riagguantare la sua gente tentata da una diaspora post voto. Esultano i personaggi del vertice dem toscano. In primis Giani e Mazzeo. "Devo dire che noi con orgoglio, come Pd, i congressi e le primarie li facciamo davvero... Voi ditemi quale altro partito fa questo" sottolinea il presidente della Toscana. Evidenzia il presidente dell’asemblea toscana e portavoce regionale della mozione Bonaccini: "Grazie di cuore a tutti, stiamo dando una bellissima dimostrazione di democrazia".

I sostenitori di Schlein sognano la rimonta ed evidenziano che "la partecipazione è frutto del messaggio nuovo che sta arrivando da Elly".

La Toscana si è dimostrata terreno aperto ad entrambe le mozioni anche se il distacco di Bonaccini è netto. Vedremo se ciò si rifletterà anche nella sfida interna tra Mercanti (Bonaccini) e Fossi (Schlein) per la segreteria toscana.

Certo è che la Toscana ha bisogno di un Pd rinnovato e forte, che ritrova le sue radici e rilancia chiaramente i suoi valori politici. Il purgatorio dem dal settembre scorso ha disegnato una regione che sta affrontando enormi difficoltà. Prime tra tutte, come evidenziamo tutti i giorni sul nostro giornale, quella della Sanità in crisi. Il Pd di governo in Toscana deve tracciare il solco delle scelte e sostenere con forza la soluzione dei gravi problemi.