Caso Pertini, dopo il no di Lucca arriva Viareggio: "Pronti a intitolargli una piazza"

Viareggio, 22 ottobre 2023 – In politica ci sono incendiari e pompieri. Il centrodestra che governa Lucca, con Fratelli d’Italia in testa, ha acceso il rogo bocciando la mozione della sinistra per intitolare una strada al presidente partigiano Sandro Pertini. Ma ieri l’onorevole meloniano Riccardo Zucconi, da Viareggio, ha gettato acqua sul fuoco: "Una piazza o una strada per Pertini vanno benissimo, anche all’intitolazione proposta a Viareggio. A Lucca hanno sbagliato. Ho suggerito al sindaco Mario Pardini di portare la proposta alla commissione toponomastica". Detto fatto.

“Sicuramente ci sarà l’intitolazione di una strada o di una piazza a Sandro Pertini – ha dichiarato ieri il primo cittadino lucchese, Pardini – C’è stata una strumentalizzazione. Avvenne lo stesso per Falcone e Borsellino, ma per i magistrati c’è stato un percorso e l’intitolazione è stata fatta un anno e mezzo dopo. Io presiedo la commissione toponomastica, la convoco e porto la richiesta. Punto".

È curioso che il caso sia scoppiato nella fredda e curiale Lucca che ovatta le passioni, mentre la salmastrosa Viareggio di passioni ribolle. Quando anche sul mare un esponente della maggioranza del sindaco Giorgio Del Ghingaro ha lanciato la stessa esca, una piazza-parcheggio per Pertini di là dalla ferrovia, il centrodestra non ha abboccato.

“Pertini è stato uno dei Capi di Stato più amati – osserva Zucconi – Noi Fratelli d’Italia abbiamo rispetto per le istituzioni. La sinistra faziosa dovrebbe avere rispetto per Giorgia Meloni presidente del Consiglio, anche questa è un’istituzione. Piuttosto, per un presidente della Repubblica bisogna trovare un’area di prestigio adeguata: non una stradina o una piazza di periferia. E poi guardate che Giorgia Meloni ha creato una forza conservatrice che non rinnega il passato della destra, ma non è il Movimento sociale, non è Alleanza nazionale, e nemmeno vuole rinnovare l’era di Mussolini, che all’inizio era un socialista massimalista".

“Perciò – prosegue il deputato – non cadiamo nei tranelli di chi dice che noi siamo fascisti. Sono certo che con un adeguato percorso istituzionale tutti gli esponenti del centrodestra a Lucca e a Viareggio non avranno nulla da obiettare su un’intitolazione a Pertini".

A Viareggio, per esempio, il capogruppo della Lega Alessandro Santini vuole piazza Sandro Pertini: "Lui piaceva alla gente. Magari era un po’ troppo presente".