“Per la Giunta Ghinelli è arrivato il momento di prendere sul serio le classifiche sulle città pubblicate dai giornali”

Arezzo, 4 dicembre 2023 – “Solitamente non ci interessa commentare le classifiche sui territori promosse dai media nazionali. Sono uno strumento molto utile e sicuramente fungono da stimolo, ma riteniamo che l’azione politica e amministrativa debba basarsi più sull’ascolto dei cittadini e dei loro bisogni.

Allo stesso tempo non possiamo più ignorare che la quasi totalità degli indicatori pubblicati che rilevano la qualità della vita, i parametri ambientali, la sicurezza, il divario digitale vedono Arezzo scendere di posizioni. Tra questi, il più recente è del Sole24Ore. Quando la discesa è una costante è necessario interrogarsi e ancora di più deve farlo la Giunta guidata da Alessandro Ghinelli e le forze politiche che la sostengono.

Scelgo Arezzo ha a cuore la città, il suo presente e il suo futuro. E nonostante rappresentiamo un gruppo di minoranza siamo a disposizione per affrontare i temi economici, sociali, ambientali in Consiglio Comunale per trovare al più presto dei correttivi che producano effetti positivi. Ovviamente occorre che l’amministrazione Ghinelli abbia voglia di fare autocritica, ascoltare le proposte che provengono dall’esterno della maggioranza e dimostrare di volersi occupare concretamente dei problemi”.