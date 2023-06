Tre uomini e una gamba, è il film del Pd toscano

Firenze, 18 giugno 2023 – Sul grande schermo degli amabili cinema all’aperto ci sarà spazio per la commedia. Sicuramente quella d’autore andrà in scena nell’estate bollente del Pd toscano. Titolo già conosciuto, ma il remake assicura copione rinnovato e attori di esperienza. "Tre uomini e una gamba" da via Forlanini a Firenze (sede dem regionale) alle sedi istituzionali più significative (Palazzo Vecchio e Palazzo Sacrati Strozzi) fino sotto gli ombrelloni (dalla Versilia al salotto, comunque radical chic, tra i casali di Pescia fiorentina e il cocuzzolo di Capalbio). Tre uomini protagonisti (il segretario Pd toscano Emiliano Fossi, il governatore regionale Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella) e una gamba, non stampella, rappresentata dai riformisti dem (bonacciniani sconfitti alle primarie allargate) guidati dal sindaco di Prato e presidente Anci Toscana Matteo Biffoni.

Fossi non può tirarsi più indietro, il rodaggio è finito: ora fuori idee, proposte, mobilitazione. Insomma deve iniziare ad incidere, marcare il territorio, portare risultati anche in questa estate torrida. Le previsioni, da voci di sondaggi più o meno segreti, parlano di una Firenze che può restare al centrosinistra (quale?) e una Prato contendibile. Giani ha tirato fuori, da metà mandato in poi, più grinta e determinazione. Niente compromessi: barra dritta e obiettivi chiari da raggiungere anche con buoni rapporti con il governo. Tiene insieme la coalizione ideale per il centrosinistra e professa risolutezza tanto da ripetere: "Magari potessi applicare sempre le procedure da commissario". Nardella non molla di un centimetro. Chi pensa che sia stretto tra l’offensiva di Renzi e l’incertezza del suo futuro (candidato per le Europee?) si sbaglia. Raduna i suoi e suona la carica anche dentro il Pd. E poi c’è la gamba: i riformisti bonacciniani non vogliono stare alla finestra, non vogliono essere una riserva indiana tollerata dal vertice dem. Vogliono contare nelle scelte.

E allora silenzio in sala, che il film abbia inizio.