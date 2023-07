Arezzo, 1 luglio 2023 – Parte da Arezzo la corsa per la Toscana del 2025.

L'iniziativa voluta fortemente dal coordinamento provinciale di Arezzo e dal Gruppo regionale presente nel Parlamento toscano, in collaborazione con il coordinamento regionale ha riscosso una grande partecipazione, con centinaia di persone tra eletti, amministratori locali, dirigenti, militanti di Fratelli d'Italia arrivati da tutta la Toscana, che si sono spesi in una giornata di approfondimento, studio e confronto sui temi principali che riguardano il territorio regionale.

Parte da Arezzo il primo appuntamento della lunga road map che porterà Fdi e tutto il centrodestra verso la campagna elettorale, per andare a governare la Toscana nel 2025, il principali obiettivi della giornata di oggi sono stati quelli di passare dalla protesta alla proposta, mettendo in campo soluzioni concrete anche in collegamento con il Governo nazionale, e fare rete tra le amministrazioni che già il centrodestra guida per dimostrare che la destra del 2023 è oggi forza di governo nella maggioranza dei capoluoghi toscani e può trasferire il modello del buon governo del centrodestra anche alla nostra Regione.

L'importante giornata di oggi è stata tenuta a battesimo dall'On. Giovanni Donzelli che ha partecipato ai lavori sottolineando come sia oggi importante che Fdi si spenda per mantenere unito il centrodestra e che il miglior modo per vincere le prossime elezioni regionali è quello di prevalere su tutti i comuni che andranno al voto nel 2024, per arrivare finalmente a sostituire il monocolore della "Rossa Toscana" con il tricolore segno di speranza, responsabilità e apertura verso tutti i cittadini a differenza del sistema di potere della sinistra