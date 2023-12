“Palazzo comunale non è un appartamento privato”

Arezzo, 15 dicembre 2023 – “Molte sono le polemiche sorte, comprensibilmente, in merito all’evento che prevede la commemorazione del padre dell’attuale sindaco. Appena ne sono venuto a conoscenza, nel pomeriggio di martedì 12 dicembre ho inviato una mail alla presidenza del Consiglio Comunale per avere dei chiarimenti.

Con essa ho fatto riferimento a due fattispecie: se l’evento fosse privato, avrei trovato del tutto inopportuno il logo della presidenza stessa nella locandina. Il presidente Stella avrebbe assolutamente il diritto a partecipare ma a titolo personale. Di conseguenza il logo andrebbe tolto. Spostando peraltro, auspicabilmente, l’evento in altra sede.

Se invece quest’ultimo fosse istituzionale, lo scenario si complica perché c’è una sala comunale che per i privati cittadini ha un costo. In questo caso chi la pagherebbe? Dopo di che il presidente Stella è il moderatore di una serata in cui si commemora il padre del sindaco.

A queste mie richieste di chiarimenti non ho ancora ricevuto risposta. Le riproporrò in occasione della conferenza dei capigruppo.

Palazzo comunale è ancora trattato, come in occasione dell’esposizione della bandiera ucraina, come l’abitazione propria. Ma prima che le regole stesse in questo caso avrebbe dovuto prevalere un po’ di buon senso e di galateo istituzionale.

E a proposito di commemorazioni: a che punto è il sindaco con l’organizzazione di quelle per i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari?”