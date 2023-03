Multiutility senza pace. I comitati ambientalisti in pressing su Fossi: "Ora nuova stagione"

Un sit-in di protesta contro la nuova Multiutility toscana

Empoli (Firenze), 27 marzo 2023 - "L’obiettivo della nostra richiesta è lanciare un invito alla nuova segreteria del Partito Democratico toscano da parte di tutti quei soggetti che condividono il bisogno di avviare una discussione al fine di realizzare, con il Pd regionale e con la Regione Toscana, un reale percorso partecipativo per confrontarsi sui vari temi di interesse dei vari comitati e associazioni". Lo sottolinea Marco Cardone, portavoce del comitato Trasparenza per Empoli, anche se in realtà il testo della lettera, firmata da una quarantina di soggetti che spaziano dall’aretino all’Empolese Valdelsa, dall’area fiorentina al pratese e dalla Valdisieve alla costa, sembra un vero e proprio tentativo di far uscire allo scoperto il neo segretario regionale del Pd Emiliano Fossi soprattutto sul tema della Multiutility. Il punto di partenza sono le dichiarazioni dell’assessora regionale all’ambiente Monia Monni, sostenitrice della mozione Schlein, rilasciate lo scorso 3 febbraio a Montevarchi a margine della riunione del comitato per le primarie Dem. "Non c’è stato un luogo politico in cui si è discusso di multiutility – aveva risposto l’assessora a una domanda specifica – e una direzione del partito in cui si è parlato di questo non c’è stata. Certamente questa...