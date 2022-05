Morte Smuraglia, il cordoglio di Nardella: “Ci lascia un testimone e un combattente”

Firenze, 31 maggio 2022 - “Ci ha lasciato un testimone, un combattente, un uomo delle istituzioni. Perdiamo un protagonista importante della storia del nostro Paese”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, morte di Carlo Smuraglia presidente emerito dell’Anpi. “Il suo esempio - continua il sindaco - ci ricorda quanto la memoria sia fondamento cruciale per il futuro e che tramandarla alle nuove generazioni non deve essere un esercizio scolastico svogliato ma testimonianza viva e vera. Alla famiglia giungano le condoglianze dell’amministrazione e della città di Firenze”. L'avvocato ed ex parlamentare, nato ad Ancona nel 1923, avrebbe compiuto 99 anni ad agosto. Smuraglia è stato eletto senatore per tre volte e poi presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia dal 2011 fino al 2017 quando si è dimesso ed è stato poi eletto presidente emerito dell'Associazione. Ha fatto parte del Csm dal febbraio 1986 al luglio 1990.

Niccolò Gramigni