Mercanti: la sfida dell’orgoglio Pd. "Aperti, solidali e anche ambiziosi"

Firenze, 10 febbraio 2023 - Il nome a sorpresa, il nome nuovo. E' lei la sfidante di Emiliano Fossi, deputato ed ex sindaco di Campi Bisenzio, per il vertice della segreteria del Pd toscano. Appuntamento alle primarie aperte dem il 26 febbraio.

Valentina Mercanti, ha subito specificato che non ha padrini. Perché lo ha fatto?

Perché la mia candidatura rappresenta il percorso all’interno del Partito Democratico di una ragazza che ha cominciato a far politica solo e soltanto per passione senza conoscere nessuno e che è poi cresciuta attraverso il proprio lavoro e le proprie esperienze. E’ esattamente lo spirito che vuole rappresentare la mozione Bonaccini per scrivere una nuova storia per il Pd. Nel segno dell’unità, del rispetto e dell’apertura. E dicendo basta alla stagione in cui si etichettano le persone con nomi e cognomi di altri.

Qualche elemento per conoscerla meglio. I suoi riferimenti politici. Lei quarantenne coltiva l'esempio di Berlinguer o è più figlia del partito liquido di Veltroni?

Non sono due esempi in contraddizione. Anzi. ‘Fare un'Italia nuova’ era la missione del Partito democratico fondato da Veltroni ed è stato questo il motivo che mi ha portato a iscrivermi a un partito per la prima volta. Berlinguer è l’esempio di chi ha incarnato un grande sogno e una coerenza assoluta: a Padova, nel suo ultimo drammatico comizio, chiunque si sarebbe fermato, avrebbe smesso di parlare, lui volle andare avanti, fra le grida di chi lo implorava di smettere. Io credo alla politica come passione, impegno civile per migliorare la vita di chi è più fragile. Per questo accanto a quei nomi ci metterei anche persone come Gino Strada, Giovanni Falcone o Anna Politkovskaya.

Partito maggioritario o ricerca di alleanza variabile inevitabile?

Quando parlo di riscoprire la vocazione maggioritaria, intendo l’esatto contrario dell’autosufficienza. Però prima stabiliamo qual è la nostra identità, quali sono le nostre idee, poi discutiamo con chi realizzarle. Non ci sono preclusioni con gli alleati, ma per me le alleanze non si fanno a tavolino, ma sui programmi e condividendo un percorso. Sono necessarie per vincere, ma devono essere una conseguenza, non una premessa. E il Pd non può pensare di fare alleanze in condizioni di subalternità ma, piuttosto, guidare questo processo.

I valori incommensurabili di un Pd di sinistra: diritto al lavoro, sanità pubblica, scuola che non lascia indietro niente, stop disuguaglianze. E quali ancora? Ci dica una cosa di sinistra.

Vorrei che il Pd fosse il partito di chi crede che la crescita economica e l'equa ripartizione della ricchezza non siano obiettivi in conflitto, e che senza l'una non vi potrà essere l'altra. La mia idea di sinistra è quella che da un lato si batte per garantire a chiunque nasce in Toscana le stesse opportunità indipendentemente dalla famiglia di provenienza o dal comune in cui vive e dall’altro aiuta chi è in difficoltà perché nessuno rimanga indietro. Un’alleanza tra meriti e bisogni. E più che dire cose di sinistra vorrei che facessimo cose di sinistra. Ma per fare tutto questo la pre-condizione è governare perché una sinistra che sceglie di essere minoritaria non serve. In Toscana da settembre avremo gli asili nido gratis per tutte le famiglie con un Isee inferiore a 35mila euro. Ecco, per me questo è fare cose di sinistra.

Ha fatto gavetta nel partito, poi ha scalato i ruoli da Lucca alla Toscana. Qual è stato l'insegnamento di questa 'carriera' di formazione?

Amministrare come diceva La Pira vuol dire “cambiare le lampadine dell’illuminazione pubblica e promuovere la pace nel mondo”. Rende pragmatici e visionari contemporaneamente. Ma la politica, per come la vivo io, non è carriera bensì servizio, impegno e passione totalizzante.

Il Pd toscano come sta? Il suo sfidante Fossi dice che pensa con terrore al 2025, anno delle elezioni regionali. Lei è più ottimista?

Fossi è il coordinatore della segreteria regionale, quindi immagino che la sua sia prima di tutto un’autocritica. Io penso che non dobbiamo temere nulla ma impegnarci al massimo per realizzare il programma con cui siamo stati largamente eletti alla guida della Regione: ci sono tantissime opportunità da sfruttare nei prossimi due anni e mezzo per dare risposte concrete ai bisogni dei toscani e dimostrare la bontà del nostro governo.

Far tornare il partito con i piedi ben radicati nel Paese reale, rianimare il dibattito, battagliare per servizi migliori e più efficienti. Il Pd deve ritrovare la forza e la voglia di lottare anche se guida la Regione e importanti città?

Governare è difficile e impone sempre una grande assunzione di responsabilità. A Roma la destra e la Meloni stanno toccando con mano la differenza tra fare opposizione e essere chiamati a decidere. Il Pd deve fare uno scatto: ritrovare l’ambizione e l’orgoglio di voler cambiare il mondo per lasciarlo ai nostri figli un po’ meglio di come l’abbiamo trovato. Io ho iniziato a fare politica per questo, l’ho fatto da amministratrice nella mia città, sto provando a farlo in Consiglio Regionale e vorrei che questa diventasse sempre più una sfida collettiva.

A proposito di servizi, la Multiutility non la convince fino in fondo…

La multiutility è una grande opportunità per poter stare al passo con le altre grandi realtà del nostro Paese. L’unico modo per farla diventare “grande” è attraverso una discussione approfondita e consapevole con tutti gli altri territori toscani che devono essere protagonisti.

Ha visto che la Cgil si sta saldando con il mondo cattolico vicino a Papa Francesco. Lo ha detto anche il neosegretario toscano. Una bella novità?

C’è, di fondo, una riflessione comune: questione ambientale e questione sociale sono strettamente connesse. E per affrontarle occorre cambiare. Vogliamo una crescita che sia sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale e che rimetta al centro le persone. Siamo un partito che ha l’ambizione di essere un soggetto guida della società e quindi condivido le parole del Papa che invitano a costruire una vera e propria rivoluzione, anche culturale, in termini di valori e di azione: dimostrano come anche dal mondo cattolico si senta forte l’esigenza di un cambiamento.

Rapporti con Italia Viva? E con Renzi? Per molti nel Pd anche toscano è ancora visto come il colpevole di tutti i mali dem.

Rapporti e dialogo sempre aperto con tutti, ma ribadisco: oggi il tema è il congresso del Partito Democratico e la priorità è ridefinire chi siamo noi e quale è la nostra identità. L’esperienza e le vittorie di Bonaccini in Emilia e di Giani in Toscana, dimostrano che si possono costruire alleanze larghe in grado di lavorare bene, insieme, sulla base di un programma condiviso e nell’esclusivo interesse delle cittadine e dei cittadini. Da segretaria lavorerò per provare ad allargarle ulteriormente.

Giunta regionale a metà mandato. Serve accelerare. Il Pd per Giani deve essere cosa? Sostegno e pungolo al tempo stesso?

Davanti a noi abbiamo una sfida epocale e la Toscana, anche grazie alle progettualità del PNRR e alla nuova programmazione dei fondi europei, può vincere due delle principali sfide del nostro tempo: la transizione ecologica e la transizione digitale. Sono due grandi opportunità che hanno però anche dei costi e il rischio è che a pagare queste trasformazioni siamo le persone più fragili. Un partito come il nostro non deve lasciare indietro nessuno, per questo è necessario governare questi processi. Il Pd ha il compito di indicare la rotta, di programmare e dare alla Toscana un futuro desiderabile. Dalla nostra parte, e questo congresso ce lo sta dimostrando, abbiamo un patrimonio che nessun altro partito può dire di avere: la nostra comunità e i nostri amministratori. Incontrarli in queste settimane è davvero emozionante. Sono donne e uomini straordinari a cui possiamo solo dire grazie per il loro impegno e la loro passione, che rappresentano e rappresenteranno sempre la vera colonna portante del nostro partito e che devono tornare ad essere protagonisti.