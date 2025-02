Arezzo, 14 febbraio 2025 – Marco Casucci Lega: "Arezzo: proficuo incontro col nuovo Dg dell'Asl Sud-Est Torre. Analizzati vari punti inerenti la Sanità aretina." "Accompagnato dai dottori Ennio Duranti e Pierdomenico Maurizi, ho incontrato, ad Arezzo, il nuovo Direttore Generale del'Asl Sud-Est, Marco Torre-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega." "In primis, ho evidenziato la sperequazione fra quello che gli aretini pagano in termini di tasse e quello che ricevono in cambio a livello di assistenza sanitaria; argomento, questo, che è stato subito recepito dal nostro solerte interlocutore-prosegue il Consigliere." "Sull'ospedale di San Donato, il Dg ci ha riferito che il proposito è di avere quanto prima il progetto esecutivo e contare sui relativi finanziamenti per iniziare i lavori di ristrutturazione nel 2026-precisa l'esponente leghista." "Sui nosocomi di vallata, assicura la massima attenzione riguardo al potenziamento del personale e delle idonee strumentazioni-sottolinea il rappresentante della Lega." "Riguardo alle spese attinenti alle locazioni degli immobili sanitari, il Dg ci ha assicurato che, quanto prima, ci farà avere un preciso rendiconto, dicendosi favorevole a puntare ad una razionalizzazione dei costi-insiste Casucci." "In definitiva, mi ritengo soddisfatto di questo primo incontro ed ho ribadito la mia totale disponibilità, affinchè i cittadini di Arezzo e provincia possano usufruire di una Sanità pubblica che sappia pienamente soddisfare le loro esigenze curative-conclude il Consigliere."