Logge del Grano, Pd: “L’improvvisazione al potere”

Arezzo, 12 agosto 2023 – Il Partito democratico prende posizione della nuova destinazione delle Logge del Grano. L’ex mercato coperto infatti diventerà da settembre sede di aule e laboratori dell’ateneo senese grazie ad un accordo tra comune e università. “Aldilà del carattere meritorio di affidare all’Università quella sede, la storia dell’immobile delle Logge del Grano è molto discutibile: prima si raddoppia l'affitto a chi c'era in precedenza facendo così chiudere un mercato che vendeva prodotti del territorio a km0, adesso si concede ad uso gratuito all’Università – dice il Pd - Ormai purtroppo siamo abituati alla logica dell’estemporaneità e dell’improvvisazione, ma qui ci sono grandi punti interrogativi per i quali chiederemo conto nel prossimo consiglio comunale. Purtroppo il Comune di Arezzo non ha una guida politica da molto tempo: il sindaco è sistematicamente assente e il centrodestra non è all’altezza di costruire una strategia seria per il futuro della città. Non c’è da stupirsi se siamo sempre gli ultimi posti nelle graduatorie dei bandi pubblici e si perdono opportunità per lo sviluppo sociale ed economico della città”.