L’ironia di Letta al forum Pd: “Torre di Pisa invece della cupola del Brunelleschi, ottimo inizio”

Roma, 16 dicembre 2023 – “Grazie Elly, devo dirvi che sono particolarmente contento per tanti motivi, il primo è per il cambio in termini di immagini: vedo la Torre di Pisa e non la Cupola del Brunelleschi. È un segnale che siamo sulla giusta direzione, è un ottimo viatico e inizio della campana elettorale per le europee”.

Lo ha detto Enrico Letta, aprendo il suo intervento al Forum del Pd e scherzando sulla scenografia del palco, che richiama la sua Pisa invece di Firenze.