Le sfide del nuovo Pd. "Con un candidato forte le primarie sono inutili". Alleanze? Non a freddo

Firenze, 26 luglio 2023 – Le primarie? "Uno strumento, non un fine" che "indeboliscono il candidato più forte". Il terzo mandato dei sindaci è una "scelta politica" con gli uscenti, forti di dieci anni di guida, "molti favoriti". E’ la visione di Giovanni Diamanti, analista politico ed esperto di comunicazione, anima di Quorum e YouTrend.

Toscana più contesa che contendibile ormai. Il prossimo anno Firenze, Prato, Livorno e altri 180 comuni. Nel ‘25 si vota per la Regione. Il fortino del centrosinistra reggerà nella Toscana centrale?

"Non è facile fare previsioni a medio termine nella politica italiana. È un dato di fatto che molti comuni toscani che sembravano roccaforti siano andati a destra negli ultimi anni, così come è un dato di fatto che le ultime Comunali siano state pessime per il centrosinistra. Tuttavia, la situazione è sostanzialmente la stessa di cinque anni fa. E ricordiamoci che anche alle scorse regionali molti parlavano di sorpasso del centrodestra sul centrosinistra. Alla fine Giani vinse di otto punti".

Gli esperimenti di alleanza tra Pd e 5 Stelle come a Pisa alle scorse elezioni sono naufragati. Il campo largo a sinistra è possibile in Toscana o è meglio puntare su una coalizione modello Giani senza 5stelle?

"Le coalizioni si creano sulla base di un progetto, di una storia, si plasmano sulle caratteristiche del territorio e si costruiscono attorno a un leader. Non c’è una regola. Un grande problema per il centrosinistra in una elezione tendenzialmente a turno unico come quella per il Presidente di Regione è il non riuscire a costruire coalizioni larghe e forti. Ma per costruire una coalizione larga e forte servono le condizioni adatte: non sempre 1 più 1 fa 2 in politica, anzi. Se non ci sono le condizioni, meglio fare un’alleanza più ristretta ma solida".

Si parla molto di terzo mandato per i sindaci ma ci vuole una nuova norma. Sarebbe auspicabile rimettere i sindaci che hanno già governato 10 anni all’esame degli elettori anche per portare a termine programmi e interventi?

"È una scelta politica che spetta a chi governa. Io mi limito a dire che un sindaco che ha governato dieci anni tendenzialmente è molto favorito in una contesa elettorale".

E le Province? Torna l’elezione diretta come per le città metropolitane? Giusto?

"Sulle Province, direi che l’orientamento del governo sembra essere questo. Un altro bel problema per il centrosinistra, che fuori dalle città è sempre meno competitivo".

Il Pd e le primarie. La neo segretaria Schlein ha fatto il ribaltone. Sono da riproporre per la scelta dei candidati sindaci? O non devono essere un obbligo?

"Io sono sempre stato un grande sostenitore delle primarie. Ma le primarie sono uno strumento, non un fine. Sono uno straordinario strumento di mobilitazione in situazioni aperte, quando il centrosinistra non ha un candidato naturale. Quando invece il partito timone della coalizione è unito, oppure quando c’è un candidato forte, le primarie hanno la funzione opposta: il frontrunner ha molto più da perdere che da guadagnare. Diciamo che, se c’è un candidato forte, il grande rischio delle primarie è che servano, sostanzialmente, a indebolirlo. Non è un caso se negli ultimi anni, nelle poche elezioni di peso vinte dal centrosinistra, i candidati non sono stati selezionati attraverso le primarie: penso a Vicenza, a Verona, ma anche a Parma e Brescia".

Partito dell’astensione. Anche nella Toscana della mobilitazione civile cresce. È un pericolo ormai costante.

"È una tendenza non solo italiana, ma globale, e anche la Toscana non ne è immune. E se una volta colpiva prevalentemente l’elettorato di centrodestra, oggi colpisce ciclicamente entrambe le coalizioni. Purtroppo, non sembra una tendenza destinata a fermarsi a breve".

Colpa dei partiti che non riescono più ad attrarre o dell’ignoranza dilagante o di sfiducia nelle istituzioni?

"È la sfiducia il vero problema. Nella politica, nelle istituzioni, nei partiti. Tuttavia, è singolare notare come l’affluenza cali ancora di più in occasione delle elezioni comunali, quando i candidati e i progetti sono per forza di cose più “vicini” agli elettori. Non c’è una ricetta chiara per invertire il trend, ma si possono sicuramente mettere in campo strumenti utili: il voto su due giorni, la possibilità di voto per i fuorisede, evitare di convocare le elezioni a giugno inoltrato. E poi, servirebbe un lavoro di avvicinamento alla politica nelle nuove generazioni".