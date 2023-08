Lavoro e sanità, contro le crisi scelte coraggiose

Firenze, 27 agosto 2023 – Settembre, andiamo. È tempo di rimboccarsi le maniche. Il rischio davanti è chiaro: autunno caldo, inverno da brividi. E poi chissà. Famiglie in difficoltà (mutui, inflazione, rincari, speculazioni possono bastare?), imprese che temono un consolidarsi del rallentamento della ripresa post Covid.

È tempo di interventi e mobilitazione. Nessuna rassegnazione è permessa, ma il pizzico di ottimismo necessario per alimentare la passione per la cosa pubblica deve essere frutto di scelte coraggiose.

Toscana, Umbria, Liguria sono la colonna della tenuta sociale ed economica, territori in cui istituzioni e società riescono a trovare strade per dare forza alla sinergia virtuosa di valori e decisioni.

Ci sono, chiare e lampanti, due questioni aperte che da emergenze si sono trasformate in crisi radicate: sanità (pubblica) e lavoro (diritto e dignità). Dal Meeting di Rimini, dove gli estremismi si mettono da parte e si cerca una sintesi per disegnare strade nuove al fine di limitare la forbice classista, è risuonata forte la necessità di preservare la sanità pubblica (che rischia il collasso) e di fare rientrare lo Stato in primo piano nel palcoscenico economico.

Non con la politica dei bonus ma con la definizione di una politica industriale nazionale a cui concorrere da protagonista.

Non c’è tempo da perdere: lavoro e sanità chiedono ascolto e soluzioni. In nome del rispetto del cittadino. La battaglia per il salario minimo ha molte sfaccettature ed ha avuto sicuramente il pregio di aver acceso i riflettori sul lavoro povero.

La lotta per ridare fondamentale importanza alla sanità pubblica deve essere portata fino in fondo perché i nostri territori non possono pensare che qualcuno rinunci a cure fondamentali perché non ha soldi. C’è un rischio di fronte a questa necessaria mobilitazione di amministratori e società: la campagna elettorale infinita.

Si vota a giugno ‘24 per Europee e Comunali. E ogni partito, specialmente per la corsa a Bruxelles, cerca un posto al sole. E allora slogan e promesse potrebbero prendere, come spesso accade, il sopravvento. Ma, è fin troppo evidente, che non possiamo permettercelo.