“La rotatoria di Via Fiorentina ormai è un tabù per la Giunta Ghinelli”

Arezzo, 26 ottobre 2023 – Nel Consiglio Comunale di oggi non è stata data la possibilità al nostro gruppo di chiedere chiarimenti, attraverso un’interrogazione urgente, sui lavori in corso tra via Fiorentina, viale Don Minzoni e viale Amendola: la ormai fantomatica ‘Rotatoria’. Un fatto gravissimo e arrogante nei confronti dell’opposizione. Sono decine gli operatori commerciali preoccupati per la decisione, dopo anni e anni di ritardi, di far partire un parte dei lavori a novembre limitando il traffico su alcuni assi viari. Preoccupazioni di cui la Giunta evidentemente non vuole tenere conto, visto che la nostra interrogazione chiedeva proprio chiarimenti sui lavori e proponeva alla Giunta lo spostamento dei lavori a gennaio così da evitare di condizionare gli attori economici nel periodo più favorevole del Natale. Troviamo incredibile che un’interrogazione urgente presentata nei termini e secondo le regole statutarie e regolamentari del Comune di Arezzo non sia stata fatta discutere. Il Consiglio Comunale serve a dare voce ai cittadini, ma la maggioranza che governa la città tende a chiudersi sempre di più fino al punto di limitare l’azione dei consiglieri di minoranza. Un atteggiamento che non possiamo non respingere con forza e denunciare pubblicamente”. I consiglieri comunali di Scelgo Arezzo Valentina Sileno e Marco Donati