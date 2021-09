Firenze, 25 settembre 2021 - Massimo Mallegni, senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, il centrodestra, a livello nazionale, rischia di perdere le prossime elezioni amministrative. "Non so se perderemo le prossime amministrative, vedremo. È certo che la scelta dei candidati fatta con il metodo del ‘io ho più consenso e quindi lo scelgo io’ mi pare che non sia quella da continuare a seguire. Noi di Forza Italia proponiamo da sempre un altro metodo, ‘competenza, conoscenza,...

Firenze, 25 settembre 2021 - Massimo Mallegni, senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, il centrodestra, a livello nazionale, rischia di perdere le prossime elezioni amministrative. "Non so se perderemo le prossime amministrative, vedremo. È certo che la scelta dei candidati fatta con il metodo del ‘io ho più consenso e quindi lo scelgo io’ mi pare che non sia quella da continuare a seguire. Noi di Forza Italia proponiamo da sempre un altro metodo, ‘competenza, conoscenza, esperienza e un lavoro alle spalle’. È con questo criterio che in Toscana abbiamo scelto i nostri candidati sia come sindaco che come aspiranti consiglieri comunali”.

C’è un problema di classe dirigente nel centrodestra?

"La voglia del ‘tutto e subito’ ha prodotto dei mostri. Nella vita reale per ottenere dei risultati ti devi impegnare tanto. Lavorare e studiare. Farti un’esperienza e quindi crescere. In politica sembra che tutto ciò non sia richiesto. In questi anni abbiamo visto persone che sono passate dal nulla nella vita a ministri della Repubblica. Non credo che questo possa essere un esempio da seguire. Anche il centro destra ha analoghi problemi, però la invito a fare una riflessione su chi oggi tra i leader nazionali può portare in dote una vita di lavoro e di esperienza. Solo Silvio Berlusconi, il quale ha formato una classe dirigente con analoghe caratteristiche. Sugli altri preferisco non esprimermi".

Serve adesso un ricambio?

"Serve lavorare e impegnarsi con responsabilità e competenza. Non va ‘ucciso’ nessuno, nella politica come nella vita fuori dai palazzi, serve la novità, ma deve essere accompagnata dall’esperienza e da buoni consigli. Forza Italia ha la fortuna di avere una guida lucida e competente come Berlusconi, il quale spero che possa restare in campo ancora per molto".

Forza Italia - anche in Toscana - ha sofferto troppo l’egemonia della Lega in questi anni?

"Forza Italia ha sofferto per l’egemonia di una classe dirigente che non si è mai preoccupata del territorio. Per troppi anni si predicava il ‘meno si fa e meglio è tanto ai voti pensa Berlusconi’. Questo pensiero io l’ho sempre contrastato e sono stato all’opposizione nel partito per 20 anni. Da un anno abbiamo impresso una svolta partendo dalla costruzione di una classe dirigente dal basso. E abbiamo moltiplicato quasi per 5 i nostri voti e ricostruito un gruppo coeso e brillante. Queste persone, nessuna esclusa saranno il Governo e il sottogoverno del futuro in Toscana ed in Italia".