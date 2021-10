Firenze, 10 ottobre 2021 - Il modello draghiano, prima i fatti poi l’appartenenza, sbarca in grande stile anche in Toscana. Il presidente della Regione Eugenio Giani (Pd) ha accolto l’invito lanciato dalle colonne de La Nazione dal sottosegretario per i rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini (Forza Italia): il confronto istituzionale per identificare il dossier Toscana sui fondi Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza da Recovery fund) si farà. E presto.

"Ho accolto con piacere ed interesse l’invito del sottosegretario Bergamini e la sua idea. L’ho chiamata ed abbiamo individuato la strada da seguire sotto la regia della giunta regionale - spiega Eugenio Giani - dobbiamo lavorare tutti insieme, nessuno escluso per far sì che la Toscana possa avere a disposizione le risorse, oltre a quelle già promesse in queste settimane, per la ripartenza migliore possibile". Il piano operativo è nero su bianco: dalla Regione partirà l’invito a tutti i parlamentari eletti in Toscana a partecipare ad un’assemblea a cui arriveranno anche le istanze dei Comuni.

Dall’incontro si arriverà a un tavolo ristretto per circoscrivere il raggio d’azione. Il modello pragmatico draghiano applicato alla Toscana prevede che tutti si sentano inclusi e che entro venti giorni (di fatto entro ottobre) il dossier sia pronto.

Soddisfatta ed entusiasta dell’approccio rilanciato dalla Toscana il sottosegretario Deborah Bergamini: "Sono contenta, l’obiettivo è uno e soltanto uno: lavorare tutti insieme, lasciare da parte magliette e bandierine in questo momento per cogliere al meglio l’opportunità del Pnrr. Abbiamo tempi brevissimi di fronte e molte risorse che arrivano, quindi è essenziale lavorare in squadra. La Toscana deve essere protagonista perché può cogliere dal Pnrr anche quel cambiamento di mentalità che è necessario se vogliamo rimanere tra le regioni simbolo dell’Occidente. Bene questo incontro al fine di far uscire la Toscana vincente".

Giani crede molto nel lavoro di squadra appunto, anche se sottolinea che i primi risultati sono arrivati già in queste settimane nel solco delle missioni del Pnrr: "Sanità, rigenerazioni urbane, lavoro, istruzione e infrastrutture: stiamo lavorando da tempo e i primi risultati sono arrivati. Ben venga il dialogo con tutti i parlamentari e i Comuni: tutti coinvolti, ognuno può fare la sua parte davvero. L’occasione è storica".