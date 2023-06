Il Pd risponde alla vicesindaco Tanti: Ritardi su edilizia scolastica e pochi posti garantiti da questa amministrazione

Arezzo, 22 giugno 2023 – Alla frase “Boom di iscrizioni” dell’assessore Tanti rispondiamo che il “boom” è evidentemente di bisogno. Le famiglie aretine hanno necessità di servizi per l’infanzia che siano per tutti e non solo per chi arriva primo o per chi rientra in graduatoria.

La vicesindaco Tanti risponde alla questione sollevata dal nostro gruppo consiliare, accogliendo la proposta relativa all’assegnazione dei voucher baby sitter alle famiglie escluse, ma tenta di addossare le colpe della scarsità dei servizi erogati alla burocrazia e alla regione, colpevole per assurdo, di aver reso gratuito l’accesso ai nidi ai bambini toscani. Il goffo tentativo nasconde i ritardi su edilizia scolastica e numero di posti che questa amministrazione non ha saputo garantire.

Non ci accontentiamo e, da subito, chiediamo di sapere a quanto ammonteranno i voucher baby sitter promessi che, speriamo, leniranno il danno alle famiglie escluse. Inoltre chiediamo: quanti posti in più si possono trovare da subito? L’amministrazione è in contatto con le famiglie fuori graduatoria?

“Noi siamo ossessionati dall'aumento degli asili nido". Così Elly Schlein agli Stati generali della Natalità. "Per tre motivi. Il primo perchè diminuisce le disguaglianze tra bimbi e contrasta la povertà educativa. Secondo perchè è uno strumento insostituibile di conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli della famiglia. Terzo perchè in assenza di questi servizi, troppe donne sono costrette a fare scelte diverse rispetto al lavoro.”

È l’ora che questa amministrazione ascolti i bisogni e implementi dei servizi tangibili senza scuse e senza accuse. I bambini e le famiglie di Arezzo hanno bisogno di una società che si prenda cura di TUTTI/E loro.

E’ quanto risponde Sara Cherici - Responsabile Infanzia Segreteria Comunale Pd.