Arezzo, 17 settembre 2025 – Giovanni Grasso: “Esperienza e gioventù al servizio della Toscana”

Il candidato di Casa Riformista: “Per Fdi l’incompatibilità si ferma a Creti?”

L’esperienza maturata ricoprendo ruoli importanti fin da giovanissimo, ma anche l’entusiasmo della sua gioventù. Uno dei claim della campagna elettorale di Giovanni Grasso è proprio “esperienza e gioventù per la Toscana” ed i temi scelti dal candidato della lista “Casa Riformista – Eugenio Giani Presidente” prendo spunto proprio dalle lettere del suo cognome, che diventano le iniziale degli argomenti cardine della candidatura. “La prima lettera, la G, sta per Giovani e futuro, la R per Ricerca e prevenzione, la A per Ambiente e cultura, la prima S sta per Sanità e infermieri, la seconda S significa Sicurezza e servizi pubblici e la O, infine, sta per Opportunità e giustizia -, spiega Giovanni Grasso. Le poche settimane che mancano al voto mi serviranno per tradurre queste parole in proposte concrete, con la convinzione che una candidatura come la mia, proprio perché espressione della società civile e del mondo delle professioni, possa e debba rappresentare un’opportunità per il nostro territorio. Di questo mi voglio occupare, e non di polemiche sterili e inutili sulla mia candidatura in relazione al mio ruolo di Presidente OPI. Faccio solo notare agli esponenti di FdI di Arezzo che mi hanno gentilmente omaggiato delle loro attenzioni addirittura prima che ufficializzassi la mia candidatura che il mio collega Presidente dell’ordine di Perugia riveste anche il ruolo di consigliere comunale, guarda caso proprio del loro partito. Le incompatibilità, forse, si fermano a Creti?”, conclude Giovanni Grasso, candidato della lista “Casa Riformista – Eugenio Giani Presidente”.