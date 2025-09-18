Giani-Tomasi, lite su Beko: “Ero sempre accanto a voi”. “Un allarme trascurato”

Siena, 18 settembre 2025 – La vertenza Beko di Siena diventa terreno di scontro fra i tre candidati alla presidenza della Regione. L’iniziativa organizzata dai sindacati locali è stata infatti l’occasione per capire di più sul futuro dello stabilimento di viale Toselli, che il 31 dicembre spegnerà i macchinari con 299 lavoratori in cassa integrazione a ’zero ore’ fino al 2027. Il tutto, in attesa dell’arrivo di un nuovo soggetto industriale, in grado di garantire continuità produttiva e mantenimento dei livelli occupazionali.

Il presidente uscente Eugenio Giani (centrosinistra) ha ricordato la sua presenza tra gli operai davanti ai cancelli della fabbrica fin dall’inizio della vertenza: “Sono stato tra di voi e ho partecipato anche ai numerosi tavoli ministeriali fino alla firma dell’accordo del 14 aprile – ha detto –. Mentre come Regione ci siamo impegnati a mettere a disposizione quasi un milione di euro per la formazione dei lavoratori nel futuro processo di reindustrializzazione”.

Immediata la ’frecciatina’ di Alessandro Tomasi (centrodestra), che rivolgendosi direttamente agli operai presenti con la pettorina ’299 motivi per non mollare’, ha rimarcato: “Io non vorrei vedervi protestare davanti ai cancelli, ma vorrei vedervi dietro ai cancelli a lavorare. Nel 2008 l’azienda ha distinto il patrimonio produttivo da quello immobiliare. Questo era un campanellino d’allarme, che non andava trascurato”. Quindi il sindaco di Pistoia ha illustrato il suo “metodo di lavoro”: “Bisogna stare vicino alle aziende sempre. Anche quando le cose vanno bene, per intervenire ai primi segnali di crisi. L’idea è mettersi a disposizione con manovre urbanistiche, incentivi alla formazione e garanzie di tempi veloci e certi per gli investitori”.

Critica Antonella Bundu (Toscana Rossa): “La politica non deve essere un megafono, ma deve essere lungimirante e parlare con il territorio – ha sottolineato –. I due anni di cassa integrazione? Meglio evitarli con l’arrivo di un nuovo investitore. Sono necessarie politiche serie sul territorio, per prevenire azioni predatorie di chi viene, si prende il know-how e se ne va”.

E proprio il tema del futuro investitore ha tenuto banco alla luce dell’annuncio di Giani: “L’advisor Sernet ha ricevuto dieci manifestazioni di interesse – le sue parole – tra piattaforme per la gestione di rifiuti, Data center, impianti per la catena del freddo. Io sollecito uno sviluppo sostenibile, perché eolico e fotovoltaico possono ottenere incentivi sia dalla Regione che dall’Europa”. E poi categorico: “Io non sono per la frammentazione né per lo ’spezzatino’”.

Diversa la posizione di Tomasi: “Bisogna capire se possono coesistere più attività complementari. Non leghiamoci le mani. L’obiettivo è evitare una nuova crisi industriale dopo pochi anni”. Tranchant Bundu: “Sarebbe irricevibile se non venissero riassunti tutti i 299 lavoratori. Serve un progetto che garantisca un lavoro duraturo. E soprattutto dignitoso”.