Giani e la sicurezza: “Una polizia regionale, così i Cpr saranno inutili”

Firenze, 26 settembre 2025 – “Una delle mie proposte sarà la costituzione di una Polizia regionale che serva a intervenire direttamente laddove firmerò delle ordinanze”. Eugenio Giani – governatore dem uscente in cerca del bis alle regionali di ottobre – rilancia la sua idea di sicurezza rimpolpando l’agenda di proposte e azionando al contempo lo sterzo per uscire dall’infuocato agone dialettico sulla necessità di creare i Cpr in Toscana. Duplice il fine.

Da un lato rispondere alla prova muscolare in merito del plenipotenziario meloniano Giovanni Donzelli rincarata poi dal sottosegretario Emanuele Prisco (“I Cpr servono a dare una risposta alla richiesta di sicurezza” perché “su 852 posti richiesti nei Centri per il rimpatrio dalle questure toscane il 58% viene negato per mancanza di posti”). Dall’altro non dar l’impressione di sfuggire al tema della sicurezza, mai come ora caro ai cittadini. “L’obiettivo di fondo, evidenzia il governatore, “è far comprendere che nell’idea di governo del centrosinistra e del campo largo la sicurezza è importante” e “la Regione vuole fare la sua parte”.

No secco dunque ai Cpr – che per Giani “sono luoghi detentivi impropri, simil carceri dove si raccolgono le persone e lì restano per mesi e mesi contribuendo a creare altra insicurezza” – ma alternative per proteggere le comunità messe a terra punto per punto. Il primo è il possibile ruolo della polizia regionale.

“Pensiamo alla sua utilità oggi in presenza di violenze crescenti verso i sanitari. – riflette il governatore – O alle competenze della Regione sui parchi e l’ambiente”. Un corpo regionale potrebbe poi consentire in ambito turistico di controllare “se le guide sono effettivamente fornite delle autorizzazioni” argomenta Giani mentre ammette che “la polizia regionale può essere introdotta con legge statale” e al tempo stesso suggerisce una soluzione: “Insieme agli altri presidenti possiamo sollecitare lo Stato a introdurre queste figure”.

Un altro punto sul quale Giani batte è la polizia locale urbana che ad oggi “si forma attraverso una scuola interregionale”: “Io – incalza – nella prossima legislatura vorrei che invece ci fosse una scuola regionale, per creare più omogeneità”. Fra gli altri elementi elencati da Giani, ci sono dei bandi ad hoc con cui la Regione potrebbe aiutare ad acquistare telecamere di sicurezza e farlo “non solo per i Comuni” ma anche per “aziende e operatori di interesse generale che ne hanno bisogno”. E ancora un bando per finanziare progetti speciali di enti locali, un osservatorio statistico dell’Irpet sull’andamento delle misure di deterrenza, un osservatorio sulla verifica dell’applicazione della legge regionale 11/2020 che prospetta misure da parte dei Comuni per tutelare il decoro, e un ‘patto per la legalità’ per l’utilizzo fino in fondo dei beni sequestrati alla mafia.

Ma è appunto sulla via alternativa ai Cpr che Giani, nel corso di una conferenza stampa nella sede fiorentina del Pd , batte con più forza. Cpr che, a suo dire, rappresentano esperienze che li portano alla ribalta delle cronache “per le difficoltà, le violenze, le sopraffazioni e quindi le condizioni di degrado a cui riducono le comunità che stanno intorno”.

Bacchettate dal centrodestra col segretario regionale Marco Stella per il quale “l’uscita ideologica contro i Cpr è un grave errore” da parte di Giani. “In Toscana la situazione migranti sta andando fuori controllo, è urgente realizzare un centro di permanenza temporanea per i rimpatri”. “Stando agli ultimi dati del Viminale - sottolinea Stella - nel 2024 risultano straniere il 34,72% delle 822.801 persone arrestate o denunciate. “Faremo un Cpr in Toscana, anche se la sinistra non lo vuole” aveva già rimarcato Donzelli.