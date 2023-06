Centrosinistra al bivio: Fossi, segnali a Italia Viva. E appello per le primarie

Firenze, 21 giugno 2023 – “La Toscana non è contendibile è già contesa, a Firenze come a Prato non dobbiamo dare niente per scontato anche a fronte di due mandati di sindaci che hanno lavorato molto bene": parole di Emiliano Fossi, segretario Pd a ’Telegram’ di Toscana Tv. La guida dem lancia la corsa alle prossime amministrative mobilitando il partito e lanciando messaggi sia a sinistra che al Movimento 5Stelle, ma anche a Italia Viva. E proprio sul partito renziano, invitandolo al dialogo e al confronto, sottolinea alcune scelte di ’segno opposto’, come la decisione di entrare in giunta a Massa con il sindaco Persiani. "Noi vogliamo parlare con tutti partendo dai programmi con declinazioni che possono essere anche locali" evidenzia.

C’è poco tempo da perdere: riorganizzare il partito grazie a una segreteria di fedelissimi (Blasi e Sani in primis) e scendere in campo cercando di capire prima possibile chi ci sta alla proposta politica dem.

C’è anche da risolvere la questione primarie che sta accendendo il dibattito sia a Firenze che a Prato. Fossi non ha certezze o pregiudizi, sottolinea che anche lo statuto dovrà essere rivisto. Intanto le pedine sullo scacchiere si muovono, specialmente a Firenze dove è già scesa in campo una esponente particolarmente rappresentativa come Rosa Maria Di Giorgi mentre Cecilia Del Re, ex assessora della giunta Nardella, si è detta pronta per essere protagonista del dibattito nel partito.

E 35 dem, alcuni di loro hanno avuto anche ruoli di rilievo nella vita amministrativa di Firenze, hanno scritto a Fossi e al segretario cittadino Andrea Ceccarelli chiedendo esplicitamente primarie (di partito o di coalizione) aperte alla cittadinanza

“Pensiamo che la selezione della candidatura alle amministrative di Firenze del maggio 2024 - scrivono - debba avvenire con primarie in un confronto vero tra più proposte, anche da parte di più esponenti Pd, accogliendo quindi tutte le disponibilità che si manifesteranno in tal senso".

E lanciano l’appello preciso "affinché anche questa volta il percorso verso le prossime amministrative di Firenze possa partire dal confronto con primarie di partito (o di coalizione ma con più candidati Pd) aperte alla cittadinanza".

Primo firmatario Beppe Matulli, già vicesindaco di Firenze. E poi ci sono tra gli altri l’ex assessore Alessandro Martini, Gianni Biagi, Andrea Barducci, Eros Cruccolini, l’ex deputata Elisa Simoni, Manuele Braghero, Giacomo Trallori, Carlo Fusaro, Antonio Natali, Riccardo Zucconi, Aldo Frangioni, Olivia Turchi, Donatella Lippi.