C’è Energia popolare. Europee, Firenze e Prato: alta tensione sulle sfide

Firenze, 26 ottobre 2023 – Gonfia il petto l’area uscita vincente dal congresso e sconfitta dalle primarie del Pd: il gruppo che fa capo a Stefano Bonaccini, presidente nazionale dem e governatore dell’Emilia Romagna, vuol far sentire sempre di più che c’è dentro il partito. Al Nazareno in primis, ma anche in Toscana. Eccome. Voce forte per il dibattito portando sotto i riflettori Pd temi anche diversi (sicurezza, tutela delle partite Iva, sostegni alle imprese) oltre ai sacrosanti temi della sinistra dem come sanità pubblica e lavoro precario. "Specifichiamo una volta di più che siamo a remare tutti insieme per il nostro partito" si dice dal vertice di Energia popolare. E non contro qualcuno, vedi segretaria Elly Schlein.

Toscana capitale dei riformisti bonacciniani quindi. E non solo sabato. Perché in vista dell’appuntamento elettorale del giugno ’24 (Europee più Comunali a Firenze, Prato, Empoli e Piombino ed altri 180 comuni) si inizia a delineare lo scacchiere, quello del chi sta con chi. Chi tenta di nascondersi o di giocare su più tavoli inizia a trovare qualche certezza in meno. Insomma le carte se proprio non sono scoperte, si inizia a capire chi le ha giocabili. La partita dentro il Pd è aperta. Temi delineati, meno sicurezze su compagni (alleati) e sui candidati.

La partita più semplice è quella delle elezioni Europee perché il Pd va da solo come tutti gli altri partiti. Si vota con le preferenze però: all’Europarlamento va chi ha più consensi. Cinque anni fa regina delle preferenze fu Simona Bonafè. E nel ’24? Dario Nardella, salvo ribaltoni clamorosi, è protagonista della maxi circoscrizione (Toscana, Lazio, Umbria, Marche). "Ma con chi sta Dario?" si chiedono da Energia popolare. "Con noi o con Franceschini?". Sta col Pd e ripete il sindaco di Firenze "ho una sola tessera".

In fila per la sfida Europa ci sono due bonacciniani doc: Antonio Mazzeo, pisano, presidente del consiglio toscano, e Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente Anci Toscana. Di due ne resterà uno a meno che Nardella non sposi esplicitamente la causa di Energia popolare (improbabile). Chi allora? E qui entra in gioco il governatore Giani. Chi appoggerà? Con Biffoni il feeling da un bel po’ non è dei migliori, con Mazzeo ci sarebbe un legame quanto meno istituzionale.

Partita aperta; certo è che sia Mazzeo che Biffoni godono di vasto elettorato e potrebbero essere delle mine vaganti se l’uno o l’altro scendessero in campo. Sabato attese risposte. Nardella, si dice non solo da Palazzo Vecchio, fa partita da solo contando su un tesoro di voti e consenso, sulla visibilità nazionale (il fronte dei sindaci più la tv), sulle alleanze romane. Attenzione anche al programma dell’iniziativa di Energia popolare. Nardella ci sarà, ma è stato specificato dagli organizzatori, porterà i saluti istituzionali. Giani aprirà la sessione pomeridiana su esplicita richiesta di Bonaccini, si racconta. E non sono dettagli. Restano sullo sfondo, ma non troppo, le candidature per Firenze e per Prato. Giani è solo ’congelato’ per Palazzo Vecchio mentre a Prato Biffoni vuol lasciare il segno anche per la successione.