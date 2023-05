Le liste civiche, carta vincente nel centrodestra

Firenze, 21 maggio 2023 – La carta vincente dei candidati a sindaco per il centrodestra nel primo turno delle amministrative a Massa, Pisa e Siena? Le liste civiche, quelle che portano in molti casi il nome dei candidati; liste che riescono ad attrarre trasversalmente nuovi voti in base a fiducia semplice e diretta.

Senza livelli intermedi. Sono stati chiari i risultati: Francesco Persiani con la sua lista ha preso il 13,9 % (oltre 4.400 voti), Michele Conti, sindaco di Pisa che ha mancato il bis per un pugno di voti, ha raccolto il 14,5 % con la sua lista.

Bene anche la lista ’Siena in tutti i sensi’ che ha sostenuto Nicoletta Fabio (6,8 %). Le liste civiche piacciono a volte più dei partiti tradizionali anche nel centrodestra (come a Massa) e riescono a catalizzare il voto di chi sceglie la persona e non il partito (e semmai un tempo non troppo lontano votava per l’altro schieramento).

Il valore ’lista civica’, nato nel centrosinistra, ora è una strategia e un senso di appartenenza che piace altrove. Lo sanno bene nel centrodestra toscano pensando ai candidati delle sfide di adesso ma anche a quelle del 2024 (Firenze e Prato).