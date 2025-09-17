Arezzo, 17 settembre 2025 – Elezioni Regionali Toscana 2025: Roberta Casini presenta la sua candidatura Avvocato, sindaca di Lucignano e con una lunga esperienza maturata anche all'interno di ANCI Toscana, dove ha ricoperto prima la responsabilità per l'agricoltura e oggi quella per la sanità: è il profilo di Roberta Casini, candidata al Consiglio Regionale nel collegio di Arezzo con il Partito Democratico. Il suo percorso politico è iniziato giovanissima a Lucignano, prima come consigliere comunale e poi come assessora, fino a diventare sindaca per tre mandati consecutivi. «Mi porto dietro il senso di comunità – spiega Casini – perché governare un borgo come Lucignano significa avere un contatto diretto, quotidiano con i cittadini: impari a risolvere problemi concreti, ad ascoltare ea trovare soluzioni. È un bagaglio che mi ha accompagnato anche in ANCI Toscana e che rappresenta l'ispirazione della mia visione per la Toscana». Al centro del suo impegno c'è oggi la sanità. «La parola d'ordine è Sanità pubblica – sottolinea –. La Toscana ha una rete sanitaria di grande qualità, ma va resa sempre più accessibile e capace di rispondere in modo tempestivo. La sfida è rafforzare la medicina territoriale, con case e ospedali di comunità, Cot e assistenza domiciliare, servizi davvero a portata di cittadino, soprattutto per i più fragili. Accanto a questo, è fondamentale una rete ospedaliera ben organizzata, in cui ogni presidio abbia un ruolo chiaro e complementare agli altri». Non solo sanità: nel suo percorso amministrativo Casini ha intrecciato agricoltura, turismo e valorizzazione dei borghi. «Penso a una Toscana diffusa – dice – capace di mettere insieme piccoli comuni, agricoltura di qualità e imprese locali. Turismo, cultura, ambiente e paesaggio devono dialogare: se crescono insieme, generano lavoro e mantengono vive le comunità. La forza della Toscana è proprio la sua diversità e va custodita con politiche sostenibili e servizi diffusi, dalle città ai centri più piccoli». E dopo tanti anni da amministratrice, cosa la motivazione ancora a mettersi in gioco? «La voglia di restituire qualcosa alla mia terra – risponde –. In politica ho sempre creduto in tre parole: ascolto, concretezza e visione. È questo che mi spinge a guardare avanti ea lavorare per il bene comune». Casini invita infine cittadini, associazioni e realtà del territorio alla presentazione ufficiale della sua candidatura: «Vi aspetto sabato 20 settembre alle ore 17:30 alla Terrazza di Fraternita in Piazza Grande ad Arezzo. Sarà un momento di partecipazione e confronto, perché insieme possiamo costruire la Toscana di domani».