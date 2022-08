Elezioni, Giani: "Spero in un'alleanza con Matteo Renzi"

Firenze, 3 agosto 2022 – Mai dire mai. È il messaggio lanciato dal governatore della Toscana Eugenio Giani alla possibile alleanza del Pd con Italia Viva e Matteo Renzi in vista delle prossime elezioni. “Se prendete i giornali di due giorni fa, si parlava di un accordo con Calenda che non sarebbe mai accaduto perché era una posizione di centro alternativo sia alla destra che alla sinistra – ha detto Giani -. Avete visto poi che le vie della politica prima del deposito delle liste portano a esiti imprevedibili, io spero che accada anche con Renzi”.

C'è chi ha ricordato della presenza in Giunta regionale di Italia Viva (ovvero Stefania Saccardi). Se Pd e Iv correranno separati alle politiche però, secondo Giani, a livello regionale “negli equilibri di giunta non cambia niente”, anche perché “la posizione di Renzi è chiaramente antitetica al centrodestra, è una posizione di centro", mentre "sarebbe incompatibile” nel caso di “accordi di coalizione o patti di desistenza con il centrodestra”, per cui “saremo più rigorosi nel rispetto delle regole programmatiche e delle intese, ma questo non è sicuramente alternativo alla presenza in giunta”.

Niccolò Gramigni