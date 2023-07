Verso il voto delle Europee. E’ già bagarre per i posti a Bruxelles

Firenze, 28 luglio 2023 – E’ cambiato molto rispetto al 2019: le percentuali dei partiti italiani, ma anche la consapevolezza del valore Europa e il coinvolgimento dei territori.

Una certezza: si vota all’inizio di giugno del ’24 (tra il 6 e il 9) per eleggere i parlamentari che a Bruxelles proporranno e voteranno provvedimenti che ricadono direttamente sulle nostre regioni. Italia divisa in maxi circoscrizioni come al solito: Umbria e Toscana fanno parte con Lazio e Marche di quella Centrale.

La corsa per l’Europa è già iniziata in tutti i partiti. Nomi e candidature si intrecciano spesso nel risiko di quelli delle amministrative del prossimo anno (si vota in oltre 180 Comuni toscani tra cui Firenze, Prato, Livorno, Empoli, Piombino, in Umbria con le Regionali e a Perugia). Scelte che tracciano spesso il destino di chi ha concluso un mandato amministrativo.

Scenario composito. Diversi leader nazionali, come tradizione italiana, faranno da capolista acchiappavoti (ogni partito corre da solo, voto di preferenza, seggi attribuiti con sistema proporzionale). E diversi rappresentanti locali potrebbero prendere il volo lasciando il loro posto durante il mandato per cui sono stati eletti.

Potrebbe succedere nel centrodestra come nel centrosinistra. Fratelli d’Italia potrebbe decidere di far scendere in campo Francesco Torselli , capogruppo in consiglio regionale. Elezioni quasi sicura in base alle proiezioni del consenso attuale di FdI. Se Torselli cambia percorso al suo posto nell’assemblea toscana entrerebbe Sandra Bianchini , prima dei non eletti. E si aprirebbe la corsa per la carica di capogruppo tra gli emergenti di Fratelli d’Italia: Alessandro Capecchi e Diego Petrucci potrebbero sgomitare per la nomina.

Lega coesa intorno a un nome: Susanna Ceccardi . Europarlamentare uscente, ex sfidante di Giani alle Regionali ed ex sindaca di Cascina. A Bruxelles ha svolto in questi cinque anni un lavoro attento con uno sguardo fisso alla Toscana. Forza Italia potrebbe vedere la scesa in campo del segretario Antonio Tajani nella circoscrizione Italia Centrale, ex presidente dell’Europarlamento. Potrebbe essere della partita il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri, da poco rientrato nella squadra azzurra.

E le quote donne? Si possono dare fino a tre preferenze, due più uno con scelta di genere predominante). Forza Italia ha tre punte con le deputate toscane: dalla grande esperienza di Deborah Bergamini , già sottosegretaria nel governo Draghi, alla mobilitazione di Erica Mazzetti alla novità di Chiara Tenerini . Italia Viva punta sulla continuità: Nicola Danti , eletto nel 2019 con il Pd, ha acceso i riflettori sempre sui territori toscani e così cercherà la riconferma grazie anche al traino di voti che potrebbe portare a casa il leader Matteo Renzi .

Non può esserci pace in casa dem. Nel Pd i nomi circolano e sono quasi sicuri al di là della cautela dei protagonisti. Gioca la partita europea Dario Nardella , il sindaco di Firenze che sta portando a termine il suo secondo mandato a Palazzo Vecchio ed ha rapporti significativi in Europa (è presidente di Eurocities). Nome forte, riferimento del fronte dei sindaci dem e del gruppo riformista che ha sostenuto Bonaccini.

Si parla molto anche delle candidature di Antonio Mazzeo , presidente del Consiglio regionale toscano (membro del Comitato europeo delle Regioni) e di Monia Monni , assessora all’Ambiente della giunta regionale di Giani. Non pochi i malumori tra i dem su chi potrebbe lasciare il mandato in corso, appunto Monni e Mazzeo, ma d’altro canto l’appuntamento per Bruxelles passa tra poco e il gruppo dirigente va rinnovato, si replica, laddove si decide. Insomma bagarre sul volo Peretola-Bruxelles. E c’è da fare i conti anche con la strategia Schlein che vuole tutte donne capolista (a partire da Cecilia Strada e Lucia Annunziata ) e anche con altri big come Nicola Zingaretti protagonista nella circoscrizione Centrale dove nel 2019 furono eletti in quattro.