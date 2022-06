Elezioni 12 giugno, ecco i comuni chiamati al voto e tutti i candidati

Articolo : Referendum 12 giugno, come si vota e per cosa. Le istruzioni in Toscana

Firenze, 4 giugno 2022 - Domenica 12 giugno si vota in tutta Italia per i referendum ma in 978 comuni anche per l'elezione del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali. Di questi 28 sono in Toscana, 20 in Liguria e 7 in Umbria.

TUTTI I CANDIDATI (pdf)

L'ELENCO DEI COMUNI AL VOTO IN TUTTA ITALIA

Ecco l'elenco dei comuni al voto in Toscana, Umbria e Liguria. In grassetto i comuni sopra i 15mila abitanti per cui è previsto il ballottaggio il 26 giugno nel caso nessun candidato raggiunga il 50% più uno dei voti.

TOSCANA

AREZZO

Monte San Savino, Montemignaio

FIRENZE

Rignano

GROSSETO

Campagnatico, Manciano, Pitigliano

LIVORNO

Campo nell’Elba, Marciana Marina, Porto Azzurro, Sassetta

LUCCA

Lucca, Bagni di Lucca, Camaiore, Porcari, Forte dei Marmi

MASSA CARRARA

Carrara, Aulla, Mulazzo, Zeri

PISA

Bientina, Riparbella

PISTOIA

Pistoia, Marliana, Quarrata, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese

SIENA

Montalcino, Sarteano

LIGURIA

GENOVA

Genova, Chiavari, Arenzano, Ceranesi, Pieve Ligure, Cicagna, Rovegno

IMPERIA

Taggia, Perinaldo, Pornassio, Bajardo

LA SPEZIA

La Spezia, Luni.

SAVONA

Cairo Montenotte, Borghetto Santo Spirito, Noli, Boissano, Altare, Calizzano, Giusvalla.

UMBRIA

PERUGIA

Todi, Deruta, Cascia, Valtopina, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo.

TERNI

Narni