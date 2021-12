Firenze, 23 dicembre 2021 - Due deputate in più nel gruppo parlamentare di Italia Viva. Una notizia che potrebbe essere una delle tante nell'ambito delle cronache parlamentari. Ma che in realtà ha dei risvolti importanti in ottica elezione del Presidente della Repubblica di gennaio. Italia Viva ha adesso due pedine in più in vista della partita del Quirinale. Le due deputate sono Flora Frate, di Napoli e Maria Teresa Baldini, di Pietrasanta. Entrambe vengono dal Gruppo Misto, con trascorsi la prima nel Movimento Cinque Stelle, la seconda in Fratelli d'Italia.

"Accogliamo con soddisfazione l'ingresso di due deputate nel gruppo parlamentare di Italia Viva. A Flora Frate e a Maria Teresa Baldini diamo il nostro benvenuto". Ad annunciarlo è Maria Elena Boschi. La capogruppo di Italia Viva alla Camera aggiunge che "la nostra comunità, con l'arrivo di Frate e Baldini si amplia con nuove competenze. Le loro esperienze parlamentari e sul territorio potranno dare un contributo prezioso a una squadra coesa che mette al centro un'identità riformista. Queste nuove adesioni a Italia Viva e ai principi espressi nella nostra Carta dei valori sono il segno evidente che il nostro progetto è attrattivo ed è destinato a crescere", conclude.