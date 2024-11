ARezzo, 16 novembre 2024 – Crollo sulla Senese-Aretina, Scelgo Arezzo: “Dall’amministrazione servono risposte ai residenti e alle attività economiche di Molin Novo e Pieve a Ranco”

Dopo l’interrogazione alla giunta Ghinelli sul crollo che ha interessato qualche settimana fa un’abitazione sulla Senese-Aretina i consiglieri comunali di Scelgo Arezzo, Marco Donati e Valentina Sileno, tornano a chiedere all’amministrazione quali interventi sono stati promossi per riaprire il tratto di strada interessato dal crollo e quali azioni sono state portate avanti per la messa in sicurezza

“Servono risposte da parte della giunta - hanno spiegato Donati e Sileno -. Abbiamo condiviso le preoccupazioni e i timori dei residenti di Molin Novo e Pieve a Ranco, la situazione deve essere sanata il più presto possibile. Per questo abbiamo chiesto, attraverso un’interrogazione, un segnale forte di interessamento al problema da parte dell’amministrazione comunale”.