“Collegamenti viari tra la Due Mari e le frazioni prossime al raccordo autostradale: il ministero non ammette la valutazione di impatto ambientale”

Arezzo, 3 agosto 2023 – “Abbiamo appreso con grande sorpresa e disappunto che da parte del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è stato adottato un provvedimento in base al quale non sarà assoggetto a valutazione di impatto ambientale il lotto di lavori di completamento delle bretelle che collegheranno la Due Mari e il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle e la Umbro-Casentinese.

Come noto, la vicenda ha coinvolto anche il Consiglio Comunale dove è emerso un duplice ventaglio di considerazioni: primo, siamo tutti consapevoli dell’importanza di queste infrastrutture per il territorio. In secondo luogo, però, non possiamo derubricare gli interessi legittimi dei cittadini alla stregua di fastidi che intralciano un iter.

Una decisione di questo genere, oltre a rendere a questo punto l’intero procedimento meno trasparente e partecipato, dà un taglio netto alle richieste di molti residenti che avevano predisposto circa 900 osservazioni per rendere i tracciati meno impattanti per le frazioni interessate e contemperare quindi un’opera pubblica con le istanze di una comunità.

A questo punto, tutte quelle osservazioni sono lettera morta e il ministero, fattosi forte delle disposizioni che prevedono una facoltà e non un obbligo di Via per questo genere di opere, le bypassa per accontentarsi di una conferenza dei servizi con solo gli enti territoriali coinvolti. Presenteremo fin dai prossimi giorni un atto di indirizzo nel quale chiederemo al Comune di Arezzo di farsi protagonista della vicenda, con la presentazione di un ricorso al Tar avverso questo provvedimento. Ricorso che, lo ricordiamo, può essere promosso entro 60 giorni dalla notifica”.