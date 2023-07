Centrodestra, Stella e il patto della Maremma: "Nessuna spartizione, e Roma ci aiuterà molto"

Firenze, 11 luglio 2023 – Stella, il patto della Maremma promette unità ritrovata e condivisione. Sarà così, dopo le scosse delle scorse amministrative a Massa, Campi e Pietrasanta?

"Ci siamo presi un impegno chiaro, lavoreremo per andare uniti negli oltre 180 Comuni che andranno al voto nel 2024, io credo nell'unita del Centrodestra, gli elettori ci chiedono di stare uniti. È stato un errore andare divisi, errore da non commettere più. Unità, condivisione e allargamento del perimetro delle forze di Centrodestra, questa la ricetta per vincere ovunque. Abbiamo consapevolezza delle sfide che ci attendono e siamo determinati a giocarci la partita in ogni Comune”.

Partite da giocare e da radicare sul territorio. Quindi, chi dice che la spartizione delle città dove esprimere candidati è già stata fatta, si sbaglia?

“La logica della spartizione appartiene ad un vecchio modo di fare politica, anacronistico e non vincente. Abbiamo tutti convenuto che l'unica spartizione che faremo sarà quella del merito, sceglieremo la persona migliore per vincere a prescindere dalla sua provenienza. Tutti i partiti hanno una classe dirigente locale preparata con grande esperienza, consiglieri comunali, sindaci uscenti, dirigenti di partito, pronti a governare le città che andranno al voto.

E si sbaglia anche chi dice che decide Roma?

“Roma è fondamentale per tutti noi, penso all'importanza del rapporto, nei Comuni dove amministriamo, con il Governo che garantisce supporto, risorse e investimenti. Sperimento ogni giorno quanto lavoro stanno facendo i parlamentari toscani di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati per la nostra Regione e per i nostri Comuni; le onorevoli Bergamini, Mazzetti e Tenerini ci hanno aiutato a risolvere tante questioni. Il lavoro dei coordinatori regionali è costantemente in rapporto con Roma. Donzelli è di Firenze, Salvini passa molto tempo in Toscana, la Toscana è stato il Collegio elettorale di Tajani, Toti ha una frequentazione costante con la Toscana, sappiamo che ci aiuteranno nelle scelte, conoscendo bene il territorio.

Gli argomenti forti su cui punterà il centrodestra nel 2024 per vincere?

“Nel 2024 ci saranno anche le elezioni europee, oltre alle amministrative, quindi avremo anche temi nazionali ad aiutarci nella campagna elettorale: tasse, sicurezza, infrastrutture e racconteremo quello che abbiamo già fatto al Governo; poi io credo che le città si vincono sui temi amministrativi locali e sulla capacità di fare proposte. Abbiamo vinto 7 capoluoghi di provincia su 10 perché le nostre proposte erano migliori di quelle della Sinistra, questo dobbiamo fare nei Comuni che vanno al voto: progetto e persone credibili”.

Prato al centrodestra, Firenze e Livorno al centrosinistra: il patto della Maremma avrebbe avuto successo?

“Mi faccia prima fare una considerazione, manca un anno alle elezioni amministrative e i coordinatori regionali dei partiti del centrodestra si sono già riuniti, ci vedremo ancora prima della fine di Luglio, non ricordo che sia mai successo prima. Con Rossi, Baroncini e Silli abbiamo identificato un modello di lavoro, anche questa mi sembra una novità, abbiamo due certezze: vogliamo andare uniti e vogliamo vincere. Se devo pensare alla parola successo, penso a Firenze, Prato e Livorno governate dal Centrodestra, penso alla Toscana con la prima giunta di Centrodestra”.