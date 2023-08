Ceccardi (Lega): “Se Salvini me lo chiede sono pronta a ricandidarmi alle Europee”

Marina di Pisa (Pisa), 10 agosto 2023 – «Sono a disposizione del mio partito e di Matteo Salvini da quando mi ha chiesto di candidarmi a sindaco di Cascina». Lo ha detto l'eurodeputata toscana della Lega, Susanna Ceccardi, durante un incontro pubblico con gli elettori a Marina di Pisa poco prima che il vicepremier e leader del Carroccio, prendesse la parola per un intervento pubblico.

«Ho detto sì - ha aggiunto - quando mi chiese di candidarmi alle Europee cinque anni fa e ho detto sì anche quando mi ha chiesto di candidarmi alla presidenza della Regione Toscana in una sfida difficilissima con i sondaggi che davano il centrosinistra avanti 70 a 30. Ora, se me lo richiedesse, dopo questa esperienza che sto facendo con colleghi di tutta Europa e in missioni, direi 'Sì’, sono a disposizione come lo sono sempre stata da quando ho cominciato a fare politica».

"In Toscana ci sono tanti progetti sui quali sto ponendo grande attenzione, la tramvia di Pisa, sulla quale sono pronto a ragionare, ma anche il potenziamento ferroviario, e di questo andrò a parlare proprio domani con i sindaci della Versilia, i collegamenti con Firenze e tante altre infrastrutture che meritano un grande lavoro quotidiano come è accaduto per l'autostrada Tirrenica, che finalmente abbiamo sbloccato dopo che per anni qualche radical chic la teneva bloccata per non farla passare da dove invece finalmente passerà regalando ulteriore opportunità di sviluppo a questa regione e al Paese”, ha detto invece il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini. “Sono stati nove mesi impegnativi, entusiasmanti e ringrazio la Lega della Toscana - ha anche detto - perché è una squadra eccezionale di cui io sono orgoglioso da segretario nazionale”.