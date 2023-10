Arezzo, 26 ottobre 2023 – Casucci (Lega): “Casentino: operatori turistici in fermento per la chiusura improvvisa del passo dei Mandrioli della Calla e dello Spino. Danni economici ingenti specialmente nei fine settimana.”

“Comprendiamo la giusta arrabbiatura degli operatori turistici della zona casentinese che hanno scritto una missiva anche alla Regione per protestare in merito alle chiusure, spesso improvvise e non quindi programmate, di passi montani come quello del Mandrioli, della Calla e dello Spino-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega.” “Una lagnanza a cui si sono unite anche alcune associazioni di categoria-prosegue il Consigliere.” “E’ evidente che lo stop ai mezzi, comporti disagi a chi soggiorna in quei luoghi e se i lavori di manutenzione sono necessari, magari sarebbe utile non effettuarli nei fine settimana, giornate in cui è più normale la presenza di turisti-precisa l’esponente leghista.” “Il blocco del passaggio veicolare ha, quindi, comportato ingenti perdite economiche ed è pertanto doveroso che le autorità competenti si attivino per evitare che tali disservizi si possano nuovamente creare-sottolinea il rappresentante della Lega.” “Usiamo, dunque, il buonsenso e d’ora in poi, programmiamo anticipatamente le chiusure, avvisando così per tempo chi lavora in questa zona del Casentino-conclude Marco Casucci.”