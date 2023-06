Casucci, Lega: “Cammini di Francesco: un itinerario storico-religioso da valorizzare”

Arezzo, 21 giugno 2023 – “I Cammini di Francesco sono un itinerario di quasi trecento chilometri in Toscana che interessano alcuni dei luoghi più significativi del passaggio di San Francesco nella nostra regione, in particolare nell’area orientale(da Firenze alla Verna ed Assisi e la Lauretana che unisce Siena a Cortona, fino a Loreto)-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega.” “Ritengo, dunque, che, in attesa dell’approvazione di una nuova Legge regionale sul tema, la mancanza di coordinamento e di “governance” stia generando, purtroppo, grosse difficoltà nell’ambito dell’organizzazione e promozione della Via di Francesco; occorre, altresì, la massima sinergia con le varie associazioni del territorio, gli Ordini Francescani e le Diocesi-prosegue il Consigliere.” “La Regione, a mio avviso, dovrebbe pertanto assumere un ruolo di coordinamento per favorire un’irripetibile occasione di crescita per tutte le zone interessate-precisa l’esponente leghista.” “Vista, quindi, la rilevanza anche economica del progetto, è quanto mai utile ed urgente individuare una più ampia strategia di sviluppo turistico-sottolinea il rappresentante della Lega.” “Per tutto ciò-conclude Marco Casucci-ho redatto una mozione in cui chiedo alla Giunta di adottare una decisa iniziativa alfine di ottimizzare e far progredire un fenomeno già esistente e di sicuro successo.”