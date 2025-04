Arezzo, 13 aprile 2025 – Casucci: “Fondamentale Terzo pediatra in Valtiberina. Presenterò un’interrogazione”

«In Valtiberina arriva un nuovo pediatra dopo l'addio della dottoressa Nistri che a fine Aprile lascerà l'incarico. A sostituirla la dottoressa Milva Milli, attualmente al servizio integrativo due volte a settimana nelle zone montane e poco servite di Badia Tedalda e Sestino. "Innanzitutto auguro alla dottoressa Milli buon lavoro. Da anni la Valtiberina vive una pesante problematica - ha spiegato il consigliere regionale Marco Casucci - purtroppo nonostante i vari professionisti che si sono succeduti in questi anni non si è mai riusciti a soddisfare le vere esigente delle famiglie ed avere un numero di pediatri adeguato alle richieste. Le cifre parlano chiaro - chiosa Casucci - a noi risulta che da zero a 14 anni siano circa 3000 bambini in Valtiberina e attualmente quelli seguiti dai due pediatri presenti siano circa 2300. Ciò comporta un'evidente situazione di disagio e altrettanto un'improrogabile necessità di portare in Valtiberina un terzo pediatra. Sulla questione mi risulta ci stia lavorando anche la Direzione Sanitaria che ringrazio per la sensibilità dimostrata.

E’ importante - conclude Casucci - avere il terzo pediatra in Valtiberina e spero che tutti gli enti coinvolti e a tutti i livelli possano unire gli intenti per risolvere una questione che dura da troppo tempo. A tal proposito annuncio una nuova interrogazione all'Assessore competente in materia per capire come la Regione Toscana intende muoversi a tal proposito". La nota di Noi Moderati.