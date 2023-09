“Cantiere in panne in via Fabio Filzi, Arezzo non avrà una nuova caserma dei vigili. Dove sono i partiti che sostengono Ghinelli?”

ARezzo, 20 settembre 2023 –E’ Una delle opere pubbliche più importanti, tra quelle promesse dalla Giunta Ghinelli, e ad oggi non sarà realizzata e per un bel po’ di tempo porterà con se contenziosi, degrado e uno scheletro urbano nella strada interessata e nel quartiere. “Credo sia arrivato il momento per il Sindaco Ghinelli e le forze politiche che lo sostengono, di ammettere l’errore di fronte ai propri cittadini. “Ritengo ingiusto che l’Assessore Marco Sacchetti sia l’unico a metterci la faccia. A Sacchetti sono stati lasciati in carico tutti i problemi e le patate bollenti di questa amministrazione, di fatto l’unico amministratore di questa Giunta che non appartiene alle liste che hanno sostenuto Ghinelli, che risiede in Valdarno e che è il primo a ricordare a tutti il suo ruolo di tecnico prestato alla politica. Serve un’assunzione di responsabilità collettiva da parte dell’amministrazione ed in particolare di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Li invitiamo ad alzare la testa per guardare la condizione in cui versa la nostra città, sempre che non siano distratti dall’ennesimo vertice per assegnare un posto nei CDA delle partecipate.”, così Marco Donati, consigliere comunale di ScelgoArezzo.