Le guerre e il punto di vista dei bambini

Berlino, 11 settembre 2023 - Non tutti abbiamo gli stessi anniversari. Dipende da dove si è nati e quanto si conta al mondo. C'è l'11 settembre, delle Torri Gemelle e del golpe in Cile. C'è “il 1989”. Per gli afghani “il 15 agosto” rappresenta la presa del potere dei talebani accompagnata da lutti e progressive prevaricazioni.

“L'incubo è diventato realtà anche per noi – ricorda Zohra Sarabi, giovane profuga afghana - Tutti cercavano qualcuno in Occidente per andare via. Eravamo in pericolo. Le donne non possono uscire da sole. Tante ragazze sono state obbligate a sposarsi con i talebani. Abbiamo chiesto a parenti in Italia di aiutarci. Sono dovuta partire in fretta con mio fratello. Mio padre mi ha solo detto: devi andare. Voleva salvarmi”.

Ci sono date importanti, anniversari che non conosciamo per i profughi che vengono via dai Paesi i più diversi. E' padre Solalinde, prete messicano che ha creato nel suo paese un centro di accoglienza chiamato 'Fratelli in cammino' per i migranti diretti negli Usa, a ricordare a una platea di giovani riuniti a Berlino dal meeting 'L'audacia della pace' di Sant'Egidio, che l'85 per cento dei migranti non arriva a 22 anni e tra di loro moltissimi sono piccoli. Adottare il punto di vista dei bambini, ascoltare quei bambini, rappresenta un anticorpo alla distrazione che diventa rabbia verso i migranti.

Lasciarsi ferire dalla Storia fa bene. “Il passare del tempo, la scomparsa della generazione della guerra e dei testimoni della Shoah – ha osservato a Berlino Andrea Riccardi, storico e fondatore di Sant'Egidio - hanno indotto alla dimenticanza dell’orrore per la guerra., fino alla sua riabilitazione come strumento per risolvere i conflitti o affermare i propri interessi”. Le risposte militari ai problemi sociali e a quelli strutturali come le migrazioni, riabilitano una conflittualità persistente e non meno nociva, come quando si diventa sordi al grido di un bambino in mare o alla frontiera. Chi ricorda il piccolo Aylan, il suo anniversario, o i ragazzini morti di freddo a Pasakoy? Eppure bisogna vivere per loro e per quelli come loro, “che hanno bisogno di consolazione, non sol di mangiare”, commenta Olga Makar, giornalista e blogger, specializzata in temi sociali, è responsabile del movimento "Giovani per la Pace” in Ucraina.

Una data che non può dimenticare è il 24 febbraio 2022, giorno dell'invasione russa. “Abbiamo una scuola - spiega Olga - che chiamiamo scuola della pace, a cui vengono bambini che hanno esperienza degli orrori della guerra e della solitudine. Non dovrebbe essere questa la loro infanzia. Dopo un anno e mezzo ci sono ancora bambini che non escono perché hanno paura”. Olga ha letto la poesia di un di loro.

Recita più o meno così: “Ecco l'ultima esplosione / e la guerra finisce / torniamo a casa, / i nonni ci stanno aspettando”. E' la speranza della famiglia riunita e sopravvissuta alla guerra. Olga ha “speranza anche per la società russa, che può cambiare”.

Alla scuola della pace alcuni adolescenti ritrovano forza aiutando gli altri. Sono leader di oggi in un modo diverso da quello che significa correntemente. Per loro la guerra non è normale, affatto. Anzi, Solalinde invita a considerare che sono gli adulti a decidere le guerre. “La guerra è la negazione del destino comune dei popoli – ha detto Riccardi in apertura dei lavori de 'L'audacia della pace' - E’ la sconfitta della politica e dell’umanità. Resuscita incubi e inferni della storia, oggi peggiori per la potenza di armi e tecnologie, ignote nel passato”. Ecco perché non rassegnarsi e mettere in campo alternative, magari lasciandosi accompagnare dal ritornello di una canzone che ha evocato Solalinde: “Mio fratello non pesa”.