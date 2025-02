Arezzo, 26 febbraio 2025 – Approvata la mozione per la digitalizzazione dei pagamenti IMU e TARI: un passo avanti per la semplificazione amministrativa

Nel Consiglio Comunale del 20 febbraio è stata approvata la mozione presentata da Lista di Comunità per la digitalizzazione e la consultazione online dei pagamenti IMU e TARI. Un risultato positivo, che va nella direzione di una maggiore efficienza e trasparenza per i cittadini.

"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di proporre soluzioni concrete per semplificare e migliorare la vita ai cittadini", dichiara Silvia Rossi, capogruppo di Lista di Comunità. "Con questa mozione vogliamo offrire strumenti digitali più accessibili per la gestione delle imposte comunali, riducendo burocrazia e tempi di attesa. La possibilità di consultare online la propria posizione debitoria, verificare eventuali insoluti e accedere ai pagamenti digitali rappresenta un grande beneficio, soprattutto per chi ha difficoltà a recarsi fisicamente negli uffici comunali".

Nella mozione sono previsti anche aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento del progetto e una campagna informativa per facilitare l’uso di questi strumenti digitali.

“Tuttavia, non possiamo non rilevare un limite nel metodo con cui l’amministrazione sceglie di accogliere o respingere le proposte dell’opposizione. Il nostro approccio è sempre stato costruttivo, e continuerà ad esserlo, ma è evidente che l’amministrazione tende ad approvare solo le mozioni che rientrano in percorsi già avviati, bloccando invece qualsiasi proposta che implichi un vero confronto o una pianificazione condivisa, limitando le possibilitá di un dialogo proattivo e costruttivo in grado di cogliere tutte le competenze e gli stimoli che provengano dal Consiglio Comunale nella sua interezza”

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è del resto un obiettivo ministeriale da anni, non solo certamente di questo Comune, cosí come è un punto strategico per gli obiettivi PNRR, ed é del resto proprio in questo ambito che l’amministrazione ha avviato i suoi altri percorsi. “La nostra mozione non fa altro che stimolare il raggiungimento di un traguardo mai realizzato né programmato da questa amministrazione nei suoi ultimi tre mandati.”conclude Rossi.

Lista di Comunitá si era del resto giá mossa sul piano di una maggiore digitalizzazione del Comune, con la precedente mozione sullo streaming del Consiglio Comunale nello scorso Novembre, ma di cui non si hanno ad ora aggiornamenti.