La politica dell’era digitale. "Finora ha avuto la meglio chi è contro la democrazia"

Firenze, 26 ottobre 2023 – Comunicazione digitale e politica: un’opportunità ancora non utilizzata a pieno o un campo minato per la democrazia? Ne parliamo con Alessandro Chiaramonte, docente di Scienza politica al Cesare Alfieri dell’Università di Firenze, tra i promotori del convegno Digitals politics che si tiene oggi e domani al campus delle Scienze sociali di Novoli.

Professore, lei vede più luci o più ombre?

"Oggi vedo più ombre. La scomoda verità dei tempi che stiamo vivendo è che gli avversari della democrazia hanno compreso meglio e più velocemente dei sostenitori della democrazia il potenziale degli strumenti digitali, che usano per controllare gli oppositori interni, oltre che per manipolare l’opinione pubblica nei regimi nemici, incluso il nostro. E dire che fino a non molti anni fa si pensava che proprio grazie a internet e ai media digitali la democrazia potesse essere rivitalizzata, riconnettendo i cittadini ai partiti e alle istituzioni e favorendo così una maggiore responsabilità dei governanti verso i governati. Per ora non è stato così. Anzi, ad oggi i rischi sembrano più elevati delle opportunità".

Quanto è volatile il messaggio lanciato sui social? Riesce ad acchiappare nuovi consensi o raggiunge soltanto chi è già schierato per una parte politica?

"I social e le piattaforme digitali in genere sono un mezzo che ancora non conosciamo del tutto. La politica non può fare a meno di utilizzarli, ma non sempre ha ancora ben chiaro in che modo farlo e soprattutto quali ne siano gli effetti. Da un lato, i social consentono la più ampia diffusione delle informazioni e possono favorire nuove forme di partecipazione politica. Dall’altro, però, gli studi scientifici hanno anche messo in evidenza che il tipo di messaggio che veicolano contribuisce a polarizzare le posizioni degli individui e perciò a radicalizzare lo scontro politico".

Gli spin doctor dell’era digitale possono riuscire a essere più incisivi?

"Anche gli spin doctor del digitale, i social media manager, stanno imparando a usare questi strumenti e ad adattarsi al linguaggio che essi utilizzano. Purtroppo, rilevo che in troppi casi le strategie di promozione dei leader fanno un uso spregiudicato di varie tecniche manipolative di comunicazione, che possono anche risultare efficaci nel breve periodo, ma che finiscono per alimentare un clima di opinione politica già molto disincantato e polarizzato".

Fake news e disinformazione appaiono in crescita: quali misure possono essere messe in campo a tutela dei cittadini?

"I rimedi alla circolazione di fake news e alla disinformazione sono molteplici, sebbene mai risolutivi. Ne cito almeno tre. Il primo è un forte investimento nella reputazione delle fonti di informazione, che alla lunga faccia emergere quelle che si dimostrano più credibili alla prova dei fatti. Il secondo è l’adozione di programmi di educazione digitale, che mirino a creare cittadini più consapevoli nell’uso di questi nuovi strumenti, che offrono opportunità straordinarie (si pensi ad esempio all’intelligenza artificiale) ma presentano anche incognite e pericoli. Da questo punto di vista, la scuola dovrebbe avere un ruolo fondamentale, che ora non ha".