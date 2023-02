Aeroporto, l’apertura di Matteo Salvini: “Lo scalo di Firenze è strategico”

Matteo Salvini (Foto Ansa)

Firenze, 16 febbraio 2023 – Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, al question time al Senato, apre in modo netto e per la prima volta alla nuova pista dell'aeroporto di Firenze. Salvini ha detto che il Vespucci “è un aeroporto di rilevanza strategica come quello di Pisa e devono crescere entrambi. Il governo è a favore della crescita e dello sviluppo dell' aeroporto di Firenze". Un'apertura che è contemporanea alle dichiarazioni del leader di Iv Matteo Renzi che si è rivolto al governo: “Mi auguro – ha detto – che stavolta gli impegni che avete preso in Parlamento, e che io condivido, li rispettiate, perché sarebbe assurdo fare come il ministro Abodi, rimangiandosi la parola per fare un regalone alla società di calcio. Ma siamo certi che con Salvini non accadrà". Renzi ha sottolineato, e in questo caso non è la prima volta, che “se Firenze non cresce anche Pisa è finita”. Dopo l’apertura del leader del Carroccio, è intervenuto al question time sullo scalo aeroportuale di Firenze anche Matteo Renzi. “L’unico richiamo che io faccio al governo è questo: mi auguro che stavolta gli impegni che avete preso in Parlamento, e che io condivido,...