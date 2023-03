Zach irreale, bentrovato Allinei, Pollone giù

Saccaggi 5,5: una partita in cui fa fatica ad entrarci dentro e forse non ci riesce fino in fondo, ci prova a mettersi in ritmo, ma non ci riesce.

Copeland 8: Man of the match. Nel terzo quarto si scatena e cambia le sorti della gara portandola dalla parte di Pistoia. Un’iradiddio che si abbatte su Rimini senza lasciare scampo.

Allinei 6,5: parte in quintetto dopo aver giocato pochissimo negli ultimi tempi e se la cava egregiamente, piazza tre triple importanti e pesanti quanto conta.

Wheatle 6: non brilla come al solito soprattutto commette errori che non sono da lui, ma alla fine il suo apporto in difesa è importante e utile per aiutare la squadra.

Magro 5,5: non è in una grande serata, gravato subito di falli è costretto a giocare con il freno a mano tirato.

Della Rosa 5,5: si fa prendere dal nervosismo perdendo in lucidità e questo lo condiziona per tutta la partita. Però porta il suo mattoncino.

Benetti 6: sta in campo 12 minuti e tutto sommato il suo lo porta a casa. Peccato per i 5 falli commessi che lo costringono ad uscire dalla partita.

Pollone 5: non è al meglio e si vede, prova a rendersi utile, ma i risultati non lo premiano. Sinceramente chiederli tanto di più sarebbe stato ingeneroso visto che è stato in dubbio fino all’ultimo.

Brienza 6,5: l’atteggiamento con cui la squadra ha approcciato la partita lo rende particolarmente nervoso ed è comprensibile dal momento che se pur la partita non contava niente l’attenzione deve sempre essere al massimo. Alla fine del primo tempo visto il diverso atteggiamento della squadra la strigliata deve essere arrivata. Si agita e si arrabbia in panchina anche perché il feeling con gli arbitri non sboccia. Tra il tecnico biancorosso ed i tre in grigio non c’è intesa tanto che si prende due tecnici ed è costretto a lasciare il parquet.

M.I.