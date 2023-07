Work in progress Pistoiese a caccia di affari

di Maurizio Innocenti

La Pistoiese ha messo a punto il nuovo organigramma societario con l’arrivo di alcuni volti nuovi come Maurizio Laudicino, responsabile marketing, Raffaele Auriemma che coprirà il ruolo di direttore generale e Stefano Nencioni, l’ex colonello dei carabinieri chiamato per coadiuvare l’ufficio stampa e per curare i rapporti con le istituzioni. Diverso il ruolo di Alessandro Gammieri che sarà il nuovo amministratore della Holding Us Pistoiese mentre Matilda Jace, che insieme a Giuseppe Bruno è legale rappresentante di "Orange" il trust con sede in Gra Bretagna, potrebbe andare a ricoprire il ruolo di amministratore unico della Us Pistoiese. Confermati il direttore sportivo di Gianni Rosati e il tecnico Luigi Consonni che sono già al lavoro per allestire la squadra per la prossima stagione. Difficile trattenere alcuni elementi della passata stagione, Mehic ha già firmato per la Virtus Verona mentre Barsotti e Viscomi sono nel mirino di tante squadre anche di categoria superiore per cui la loro permanenza in arancione sembra decisamente molto difficile.

Voci di mercato parlano di due possibili arrivi, si tratta di Nicolò Cudini e Gabriele Costa. Cudini, classe 2002, è un difensore centrale che lo scorso anno alla sua prima stagione in serie D con la maglia del Corticella ha disputato un buon campionato. Costa, classe 2004, è un centrocampista che nella scorsa stagione ha ricoperto anche il ruolo di trequartista nella Primavera della Virtus Entella. Si parla anche di un possibile premio per Matteo Beconcini, difensore centrale della juniores arancione, che potrebbe entrare a fare parte della prima squadra.

Un’attesa che non dovrebbe durare a lungo visto che per stessa ammissione del direttore sportivo Rosati già durante questa settimana dovrebbero venire ufficializzati i primi acquisti. Si partirà con le quote, i giovani, per poi andare ad incasellare gli elementi di maggiore esperienza nei ruoli chiave dello scacchiere. Inutile dire che maggiore attenzione ci sarà sul reparto avanzato anche perché la Pistoiese dovrà andare a sostituire giocatori come Di Biase e, probabilmente, Barsotti che nella passata stagione hanno portato in dote 12 gol ciascuno.