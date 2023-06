Wolf Basket, Coop Pistoia e Fondazione Il Cuore si scioglie lanciano crowdfunding

Un sogno di normalità che assume le sembianze di una carrozzina sportiva, lasciapassare per ‘montare le ali’ e far canestro. La Fondazione Il Cuore di scioglie e la sezione soci Coop di Pistoia lanciano il crowdfunding "Facciamo squadra insieme" per Wolf Basket, società pistoiese nata nei primi anni Novanta attorno alla palla a spicchi che dal 2019 si dedica anche alla pallacanestro in sedia a rotelle. La raccolta fondi, presentata da una rappresentanza di Coop Pistoia e Wolf Basket – il dirigente Alessandro Capecchi e l’allenatore Alessandro Cherici –, servirà a raccogliere fondi destinati alle carrozzine sportive, alla loro logistica, alle trasferte in tutta Italia per i vari campionati e i numerosi pezzi di ricambio necessari e, se sarà possibile, anche all’acquisto di un veicolo con comandi al volante per permettere la guida ai disabili. Fino al 18 luglio sarà possibile contribuire alla raccolta fondi, donando sulla piattaforma Eppela o partecipando agli eventi in programma (come la cena di venerdì 30 giugno alle presso i locali del circolo di Masiano – costo 20 euro adulti e 10 bambini – prenotazioni al 347 2635583).

"Un progetto, quello di Wolf Basket che vede lo sport come uno strumento fondamentale per stare insieme, affrontare le difficoltà e incentivare l’inclusione sociale – ha commentato Sara Biagi, vicepresidente della Fondazione Il cuore si scioglie –. Una bellissima realtà che ha tanti costi ma anche tanti sogni, che siamo felici di realizzare attraverso questo nuovo crowdfunding". A farle eco il presidente soci Coop Marco Leporatti che ha sottolineato i molteplici spunti da cogliere, come "fare squadra insieme, cambiare il nostro punto di vista, parlare di integrazione". La campagna vedrà l’innescarsi di un meccanismo particolare: una volta arrivati a metà della cifra necessaria, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppia l’importo per centrare l’obiettivo. Per informazioni e donazioni è possibile collegarsi al sito www.eppela.comprojects10308.

l.m.