Willis cavallo pazzo. Hawkins cresce. Basile faccia tosta

Moore 7,5: una partita da vero leader ma anche da giocatore di talento sia offensivo (20 punti) che difensivo (5 rimbalzi). E dire che ancora non è la meglio della condizione.

Willis 7: è un cavallo pazzo che entra, mette tiri, spara triple, spariglia le carte e poi ogni tanto si ferma ma quando ha quei momenti di trance agonistica sa essere determinante.

Hawkins 6,5: meglio rispetto alla gara contro Varese, è più dentro il gioco. Deve migliorare sia nelle percentuali al tiro che in fase difensiva.

Wheatle 5,5: non una grande serata per Carl che non riesce a prendere il ritmo partita e incidere come il suo solito.

Ogbeide 5,5: deve capire la realtà della serie A e la gara contro Trento può servire da lezione per rendersi conto della fisicità che ci vuole, unitamente a velocità, precisione e determinazione.

Della Rosa 5,5: Il capitano non splende ma comunque fa di tutto per mettere in ritmo la squadra e provare a dare una scossa.

Saccaggi 6: con lui in campo la squadra ha dato la sensazione di avere più grinta e determinazione: i 5 rimbalzi e 3 assist inquadrano bene la sua gara.

Del Chiaro sv: sta in campo solo per 3 minuti.

Basile 6,5: faccia tosta quanto basta, non disdegna di prendere iniziative e in difesa dà una mano alla squadra. Dimostra buona personalità margini di miglioramento.

Brienza 7: la squadra nel primo quarto non gira, lui se ne accorge e mette subito le cose a posto, svoltando il match. Nel finale arrivano alcuni errori figli dell’inesperienza e del fatto che la squadra non è al top, ma il bicchiere resta mezzo pieno.